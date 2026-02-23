我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院現址空間不敷使用，日前傳出立法院長韓國瑜已向朝野黨鞭拋出遷建圓山飯店或空軍總司令部舊址的構想方案。台中市立委何欣純今不滿指出，前院長游錫堃曾具體提出包括台中成功嶺等6處地點，當時市長盧秀燕還說「台中是最好地點」！她要求盧秀燕、立法院副院長江啟臣明確表態。唯盧秀燕目前私人行程出國，今日無法親自回應。何欣純今（23）日在臉書表示，韓國瑜突然拋出立法院遷建議題，且選項只有圓山飯店、空總舊址，令她非常錯愕！早在前院長蘇嘉全、與游錫堃任內，曾就選址、交通、區域均衡等進行嚴謹評估，游錫堃還具體提出包括台中成功嶺等6處地點，當時盧秀燕還說「台中是最好的地點」！她指出韓國瑜透過媒體拋出遷建議題，但提出地點全是台北，缺乏完整配套與公開討論，令人憂心。此時此刻，盧秀燕、身為韓院長左右手的江啟臣，應明確表示態度！再者，立法院民眾黨團新上任的總召陳清龍，也是出身台中，呼籲朝野合作、一致共同支持「立法院遷建台中」！歷史悠久的立法院，既有空間不敷使用，且建物老舊、違章雜陳，昨有媒體報導，傳出院長韓國瑜近日已向朝野黨鞭說明兩套遷建選項，包括圓山飯店、在台北市仁愛路的空軍總司令部舊址。