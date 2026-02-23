年假後期開始天氣好轉，延續到開工都是出太陽、白天上看30度的好天氣，不過臺灣大學大氣科學博士林得恩表示，冬季的衣服暫時還不能收，因為下周可能有大陸冷氣團再次襲台，3月初的氣溫偏低，民眾要特別留意。
本周氣溫暖熱 下周嚴防冷氣團再襲
林得恩透過臉書粉專「林老師氣象站」指出，中央氣象署系集模式對溫度與雨量指標的最新預測趨勢來看，今天至下周一（2月23日至3月2日），台灣氣溫普遍高於氣候平均值，白天高溫炎熱的機會較大。
林得恩說明，下周二（3月3日）之後，一直到3月8日，氣溫反轉，模式顯示多在氣候平均值之下，且有逐日降溫的趨勢，初步評估，冷空氣強度應該介於「東北季風至大陸冷氣團等級」之間，迎風面的北部、東北部氣溫轉為涼冷的體感最顯著，「春寒陡峭，仍需留意保暖，適時調整增添穿著衣物。」
228連假有鋒面影響 本周後期降雨偏多
本周天氣方面，氣象署提及，今天白天氣溫全台都在25度以上，中南部上看30度，但仍要注意清晨、深夜各地低溫只有16至19度，日夜溫差還是很大。明（24）日晚上有鋒面通過，北部、東半部降雨機率升高。
周三（2月25日）東北季風增強，基隆北海岸、東半部、大台北山區都會有短暫雨，桃園以北也會有零星飄雨，且周三北部、宜蘭高溫降到18至20度左右，整天偏涼。
周四至周日，將再次有鋒面襲台，降雨範圍擴大、時間拉長，中部以北、東半部都有短暫陣雨，南部山區也會飄雨，北部、東半部整天溫差不大，高溫21至22度，低溫17至19度，中南部高溫仍有25至27度，低溫約19至20度。
資料來源：林老師氣象站
