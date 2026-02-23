春節連假後開工首日，可樂旅遊今（23）限時啟動「馬上發財！開工紅包大放送」快閃活動，應援全台上班族收心；會員凡於活動網頁領取專屬優惠代碼，就能享國外旅遊商品最高現折1,888元、高鐵旅遊69折、全球訂房88折等七大優惠。另，3月1日起下載可樂旅遊App並登入會員，即可領取總價值3,600元大禮包，力挺旅客預約下一趟充電旅程。
可樂旅遊今年再推出「馬上發財！開工紅包大放送」快閃活動，只要登入會員即可在活動網頁領取專屬優惠代碼，使用期限自即日起至2月26日18時止，可享Club Med指定商品最高折1,888元、國外自由行現折888元、高鐵旅遊69折起、全球訂房與國外票券88折起、國際機票滿額折188元等優惠。另針迪士尼遊輪「迪士尼探險號」，可樂旅遊再加送每人現折1,888元優惠券，可用於迪士尼探險號自由行商品。
可樂旅遊表示，亞洲最新、最大的話題遊輪「迪士尼探險號」將於3月10日在新加坡啟航，除了有七大主題區、特色體驗及美食之外，迪士尼遊輪日前透露，將於「迪士尼探險號」上推出《獅子王》主題海上煙火秀，由印度巨星沙魯克汗擔任旁白，結合璀璨煙火、燈光與獅子王經典交響樂章，將迪士尼樂園的華麗氛圍復刻到船上，帶給旅客震撼的夜空體驗。
此外，可樂旅遊今年適逢創立45週年，預告將推出一系列感恩回饋活動，首波活動將於3月1日正式登場，無論新舊會員，3月起皆可透過可樂旅遊App領取升級版大禮包，從原本的千元有感升級至3,600元，優惠包含：團體旅遊長線最高折2,000元、短線最高折1,000元、國內自由行折100元、機票折200元、訂房滿2,000元折200元，國外票券滿500元折100元，用最實質的優惠感謝旅客支持。優惠碼限於App下單使用，相關規範請參考活動網頁。
