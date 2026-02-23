我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯邦最高法院日前裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》徵收對等關稅是違法。對此川普突宣布要將對全球徵收進口關稅提高至15％。行政院長卓榮泰今（23）日受訪提及，週六為此從下午3時開會到晚間10時，開了7個小時的會議，重申美國大法官判決對於台美已經談好的MOU跟232最惠國待遇並沒有改變，「會再跟國人做更具體的說明」。對於關稅變局，卓榮泰表示，這幾天政府都在因應新的局勢變化，前天從下午3時一直到晚上10時，開了7個小時的會議，一方面要充分掌握各國資訊，一方面要再確認我國該如何因應，但因為在放假的時間，有的資訊無法馬上取得，但還是充分地瞭解在美國大法官判決後的新局勢。卓榮泰重申，現在很肯定一個最清楚的階段性結論，就是美國大法官判決對於台美已經談好的MOU（台美投資合作備忘錄）跟232條款的最惠國待遇並沒有改變，這個基礎要爭取，也必須馬上跟美國確認後續法律途徑。卓榮泰說，目前在今天開工之際，就已經在進行這樣的接觸跟瞭解，之後一個適當的時間，也許是很快的時間，會再跟國人做更具體的說明，政府後續必要的程序與動作。