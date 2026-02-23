我是廣告 請繼續往下閱讀

一、立院現址

二、可能地點

三、劉松藩、王金平時代

四、蘇嘉全、游錫堃

媒體報導，立法院長韓國瑜上任後，多次在非公開場合向朝野黨鞭說明想法，建議2套遷建方案，分別是徵收圓山大飯店作為新院區，或在台北市仁愛路的空軍總司令部舊址興建全新大樓。不過朝野仍無共識。事實上，從前院長王金平時代，就曾多次討論立院遷建，民進黨籍兩位院長蘇嘉全與游錫堃也都支持遷建，但始終只聞樓梯響，最大原因就是所費不貲，立院考慮外界觀感，都不敢幫自己找新辦公室。立院現址（中山南路1號）在日治時期是「臺北州立臺北第二高等女學校」（簡稱北二高女），1948年國民政府遷台後，省政府農林廳曾借用辦公，1958年省政府疏遷到南投中興新村，立法院遷入現址迄今，且因被台北市政府公告指定為直轄市定古蹟，維修不易，又因地產仍屬台北市政府，立院每年向市府承租，直到游錫堃時代， 雙方改採「互相撥用（無償使用）」。北市府將立法院用地撥用給中央，中央將南港瓶蓋工廠等用地撥用給北市府，立法院才解決租金問題。立法院院區歷年來雖不斷整修，但範圍狹小，議場也僅如一般學校的體育館，空間不大，立委研究室與轄下各處室又散居在中興大樓、青島一館、二館、三館等地，過去就有不少人提出構想，包括遷建、或是改建新大樓。若遷建，可能地點是省議會，但中央部會備詢需到中部，增加成本；抑或是舊國民大會、即陽明山中山樓，但上山仍有交通成本，且該地受硫磺侵蝕嚴重，仍需大筆經費整修，最有可能地點則是圓山大飯店。若是改建，最有可能地點是在空軍總司令部舊址興建全新的立法院大樓。1994年，中央政府總預算首度編列100億元，要替立法院興建新址。不過當時國民黨內部路線之爭，遷建案最終告吹，1998年精省後，立委增至225席，空間不足問題浮上檯面，行政院1997年再編列241.4億元特別預算，分三年推動，但規劃內容包括寬敞院長室、立委休憩會館與游泳池等設施，遭質疑太過豪奢，最後預算未執行。蘇嘉全曾參選台中市長，上任後主張把立法院遷到台中，並指示成立籌備委員會，但即使只是搬遷，據估算仍需約3百億元預算，錢從哪來仍舊是問題。2020年游錫堃上任，邀集跨領域專家集思廣益，盤點全台潛在基地，經評選後縮減為六處優先選址，包括中正紀念堂、空軍總部舊址、土城看守所現址、成功嶺營區、中興文化創意產業園區、高鐵彰化車站特定區，但游錫堃2024年連任院長失利，相關規劃再度付諸流水。