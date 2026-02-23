我是廣告 請繼續往下閱讀

跳槽潮持續發燒 6成上班族自認離職機率高

迎接農曆馬年正式開工的第一天，根據yes123求職網調查，一見到老闆時，員工最想說的話是：「可以幫我調薪了嗎？」；其次為「感謝您的照顧，但是我想準備走人了！」另外，有61.5%的人自認「跳槽機率大於續留機率」。根據yes123求職網調查顯示，在可複選狀況下，迎接新春開工第一天，一見到老闆時，77.8%員工最想說「可以幫我調薪了嗎？」；其次為「感謝您的照顧，但是我想準備走人了！」52.9%，或是「太小氣了，年終分紅太少了！」46.2%；也36.1%想表達「看到我的工作表現，可以幫我升官嗎？」，或是27.7%想說「拜託，可以不要再加班嗎？」。相較下，假如在馬年換新工作，對於履歷表上所填寫的「期望待遇」，此次調查更發現，整體平均值落在4萬5260元，高於去年的4萬4610元，等於多了650元，增幅為1.5%。至於想要跳槽或續留原公司的比例，yes123求職網調查，有61.5%自認「跳槽機率大於續留機率」；也有33.7%自認「跳槽與續留機率各半」；以及僅4.8%自認「續留機率大於跳槽機率」。因此自認續留機率「沒有」大於跳槽機率的，合計共有95.2%，比例略高於去年的94.8%；這當中「已經開始」投履歷找工作的，又合計佔了82.2%，而且分成：53%屬於「尚未準備提辭呈」；29.2%屬於「準備提辭呈」。綜觀上述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，由於長期不滿「凍薪苦撐」、「低薪窮忙」窘境，加上擔心通膨壓力，生活開銷變大，即使大環境已走出關稅與匯損衝擊陰霾，企業營運開始「逐季反彈」，勞工們要求加薪的聲浪，或者跳槽爭取待遇的企圖心，並不會因此減弱。楊宗斌認為，資方勢必要正視「盈餘與員工分享」的問題，不能總是要求同仁「共體時艱」，未來景氣與業績若明顯回溫，少不了要跟著調薪和增加福利，藉此提高員工忠誠度，減少人才流失，避免持續面臨缺工困境。