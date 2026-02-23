我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐綺陽（如圖）表示火星本週在水瓶最後衝刺，提高火能量，所以要當心「刀火燙」之禍。（圖／唐綺陽臉書）

春節9天連假正式結束，今（23）日是開工首日，被稱為「國師」的星座專家唐綺陽也發文提醒，本週四（2/26）水星正式逆行，需要注意交通「容易有事或隱患暴露」、刀火燙之禍，以及3C容易出現問題。年後水逆將於週四開始，唐綺陽提醒水星逆行本就易溝通不良，也會影響交通，大眾交通系統「容易有事，或隱患暴露」，不管是公車、鐵路、高鐵，或是航空，安全措施最好比平日更嚴格執行才行。另外，火星本週在水瓶最後衝刺，提高火能量，所以要當心「刀火燙」之禍，使用刀械器具時多注意安全，以免意外受傷。網路上科技、AI、機器人新聞特別熱，人多的地方怪人多，紛爭也多，表示「科技產業動向也將特有活力、超受矚目，火能紅火有活力，也能導致意外之災，一切端看自己夠不夠當心」。而水逆本就3C容易故障，加上火衝刺水瓶，更有「急躁、粗心致禍」之象，因此唐綺陽特別呼籲使用電器時多注意。