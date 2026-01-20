邵雨薇、初孟軒主演的電影《啵me之我的青春住了鬼》舉行首映會，主題曲〈等不到的等〉演唱人唐綺陽也特地到場，關於這次開金嗓，她透露正好該片監製蔡意欽是學弟，放話：「我想說你敢邀我，我就敢唱。」不過唐綺陽在錄音室磨了2個月、不斷吃炸雞保養喉嚨，還因此復胖2公斤，更認為自己比較適合金曲歌后葉蒨文的歌路風格。
唐綺陽為學弟獻聲 唱靈異影片歌曲本身沒撞鬼
《啵me之我的青春住了鬼》題材獨特、幕前幕後組合皆具創意。從號稱「國師」的星座專家到跨足主持有成，唐綺陽現在還要客串歌手，為了力挺學弟豁出去，卻也很怕自己做不好：「我講話講這麼多年，怕嗓子不好，很緊張。」她一看到這首歌有陳建騏、葛大為組成的黃金製作團隊，喊話要挑戰金曲獎和金馬獎：「各拿一座（獎）就好，
我要的也不多。」
原先唐綺陽覺得自己的音域偏向大氣的「江湖風」
，接近葉蒨文的味道，但〈等不到的等〉充滿細膩的情感轉折，需有特殊的情感表達，讓她直呼：「 唱得我痛苦死了！」此次和靈異片合作，被問到是否曾有撞鬼經驗時 ，唐綺陽卻笑稱自己是絲毫沒有靈異體質的「麻瓜」。
邵雨薇自己打自己 曾經拍戲遇山神
片中邵雨薇挑戰一人分飾「
正、邪兩鬼」，並有精彩的對打戲，為此吊了4天鋼絲，她形容過程宛如不斷破關的遊戲，體力與心理都承受極大壓力， 甚至在收工時一度想落淚， 拍攝過程中全劇組一起想辦法克服困難的氛圍讓她非常難忘，透露：「好不容易完成一個鏡頭，下一顆又是全新的挑戰。」
還好吊鋼絲對她來說是亢奮的，也認為有種發洩感。她回想過去拍《樓下的房客》時曾遇過難以解釋的現象，那時從陽明山後山回家，發現路中央有一棵樹，後來回頭查了路況後重新開回去，樹就不見了，「是在路中間很大棵的樹，突然間樹就不見了，我就覺得會不會冥冥之中是一種保護」。參與本片演出、本身真的是禪師的熊仁謙解釋：「應該是山神吧，我覺得沒有敵意，因為有敵意不會用這種方式出現。」
熊仁謙現實生活中擁有40.7萬訂閱，是小有名氣的網紅，他在片中加入演出，甚至以IPAD連線的形式出現在對年儀式、「現聲作法」，展現另類的幽默趣味。不過他透露現實中這樣不是好的示範？卻表示：「有時候確實可以用聲音和寫咒語來完成宗教工作。」
亮哲一場戲吃了5個漢堡 初孟軒會帶大家做團康遊戲
亮哲在片中展現自然演技，卻意外在一場與鄭人碩畫室對話的戲，
導演臨時請道具組買漢堡增加生活感，本以為只是點綴， 沒想到為了鏡頭需求，亮哲竟認真地吃進肚子裡，沒想到那場戲拍完，一共吃了5個漢堡。
男主角初孟軒與李雪、安俊朋、陳昱廷、顏廷儒扮演劇團5人幫，會不定時的出來聚會，初孟軒更會帶大家一起做有趣的團康遊戲，彼此的情誼在影片中呈現出來。《啵me之我的青春住了鬼》將於1月23日起全台上映。
