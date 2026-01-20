我是廣告 請繼續往下閱讀

邵雨薇、初孟軒主演的電影《啵me之我的青春住了鬼》舉行首映會，主題曲〈等不到的等〉演唱人唐綺陽也特地到場，關於這次開金嗓，她透露正好該片監製蔡意欽是學弟，放話：「我想說你敢邀我，我就敢唱。」不過唐綺陽在錄音室磨了2個月、不斷吃炸雞保養喉嚨，還因此復胖2公斤，更認為自己比較適合金曲歌后葉蒨文的歌路風格。《啵me之我的青春住了鬼》題材獨特、幕前幕後組合皆具創意。從號稱「國師」的星座專家到跨足主持有成，唐綺陽現在還要客串歌手，為了力挺學弟豁出去，卻也很怕自己做不好：「我講話講這麼多年，怕嗓子不好，很緊張。」她一看到這首歌有陳建騏、葛大為組成的黃金製作團隊，喊話要挑戰金曲獎和金馬獎：「各拿一座（獎）就好，