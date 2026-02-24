農曆春節過後，如何幫孩子管理領到的壓歲錢，是許多家長每年的理財必修課。將這筆紅包轉化為長期投資，不僅能透過複利累積財富，更是培養孩子正確金錢觀的好機會。未成年開戶其實並不難，只要掌握關鍵步驟與文件，就能輕鬆為孩子存下第一桶金。而令人意外的是，在27萬名兒童股民的十大熱門標的中，0050其實只排第三。本文特別整理了最新2026兒童存股推薦與小孩股票開戶帶什麼的完整清單，帶您為孩子的財富自由提早布局。
兒童股民最愛十大標的公開
根據臺灣集保結算所大數據平台統計，截至 2024 年 2 月，全台 12 歲以下兒童開戶數已突破 27 萬人，平均庫存金額達 37 萬元。另據證交所統計，0 至 19 歲開戶數連續三年增加，家長多以「分散、穩健」為原則，平均持有標的多達 10 檔，且明顯偏好 ETF 勝過個股。不過要注意，此為2024年數據，僅供參考。
【兒童股民投資庫存 Top 10 標的清單】
1. 國泰永續高股息 (00878) | 高股息 ETF
2. 元大高股息 (0056) | 高股息 ETF
3. 元大台灣50 (0050) | 市值型 ETF
4. 玉山金 (2884) | 金融股
5. 凱基金 (2883) | 金融股
6. 中鋼 (2002) | 鋼鐵股
7. 復華台灣科技優息 (00929) | 高股息 ETF
8. 台積電 (2330) | 半導體龍頭
9. 群益台灣精選高息 (00919) | 高股息 ETF
10. 台新金 (2887) | 金融股
理財大師吳淡如：40 年滾出 5 千萬
理財大師吳淡如近期在 YouTube 頻道「小青書」分享致富心法，她特別推崇以0050定期定額為首的「市值型 ETF」。吳淡如指出，只要每月規律存下不到 9,000 元，搭配長期複利滾動，40 年後資產有機會達到 5,000 萬元。她認為選對市值型產品長期放著，就是通往財富自由最穩健的捷徑。這對想幫孩子從小規劃複利資產的家長來說，是極具參考價值的觀點。
開戶對比：成人 5 分鐘，小孩跑臨櫃
在數位化時代，年滿 18 歲的成年人開戶只需雙證件與手機，5 分鐘就能在線上搞定。然而，幫小孩開證券戶目前仍受法規限制，家長必須親自跑一趟櫃檯辦理。這種「線上快、實體慢」的落差，常讓習慣數位生活的爸媽感到意外，甚至因為文件沒帶齊而白忙一場。因此，在帶著紅包衝去證券商前，預先搞定證券開戶父母文件與流程，是省時省力的第一步。
小孩股票開戶帶什麼？必備文件清單
準備文件時有幾個「魔鬼細節」：由於未成年開戶涉及多人身分核驗，流程通常較長，建議家長預留充足辦理時間。請備妥以下三人的正本文件：
1. 子女本人： 雙證件（健保卡＋戶口名簿/身分證）、印章。
2. 父母雙方： 雙證件（身分證＋健保卡或駕照）、印章。
3. 交割帳戶： 小孩本人銀行存摺（注意：業界多不建議連結郵局帳戶，建議使用一般銀行或現場加開）。
元大證券實測：小孩免到場是亮點
根據記者實地諮詢元大證券分公司的回饋，各家券商規定不同，元大和凱基證券的特色都在於開戶時小孩本人可以不到場，但家長端仍有門檻：
• 父母雙方皆須到場： 若一方無法前往，須先至官網下載填寫「法定代理人同意書」由另一方攜帶辦理。
• 交割戶限制： 元大不建議使用郵局。若小孩尚未有銀行帳號，可現場加開（如元大 CMA），但同樣需先下載銀行開戶相關同意書。
• 預先下載文件： 建議出發前先致電分公司確認文件連結，能省下現場手寫大量資料的時間。
💡全台五大券商：開戶手續費對照表
⚠️ 上述券商手續費優惠多為期間限定之行銷活動，實際手續費率、活動時限及開戶詳細規則，請以各券商官網最新公告為準。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
💡全台五大券商：開戶手續費對照表
|券商名稱
|手續費優惠
|據點數
|特色功能
|元大證券
|均一價銅板價（約1元）
|約 147 個
|小孩可不到場，CMA帳戶免開新銀行戶
|凱基證券
|定期定額手續費優惠
|約 73 個
|小孩可不到場，均一價門檻低
|富邦證券
|定期定額 1 元起
|約 70 個
|帳戶整合力強，台美股存股便利
|國泰證券
|定期定額手續費 1 元
|約 10 個
|APP 介面直覺，數位連動性強
|永豐金證券
|定期定額手續費優惠
|約 44 個
|豐存股平台功能強，自動化程度高
