▲頌樂（如圖）以個人身分發行新歌，被問到2026年是否會帶著MAMAMOO團員來台灣開唱，她語帶保留說：「不能說的秘密。」（圖／SHOW OFFICE 提供）

韓國女團MAMAMOO的Solar（頌樂）去年推出首支個人中文出道單曲〈Floating Free〉，今（23）日她出席凱渥集團開工活動，透露3/9將推出第二首中文歌，要大家多多期待。而過年期間頌樂和家人一起吃飯、躺在家看電視，透露因此胖了7公斤，自嘲：「變成豬！」頌樂今日出席開工活動，受訪時她用標準中文向大家拜年「新的一年大家都健康、幸福，賺錢很多，恭喜發財」，相當親民。另外她透露年後將發行第二首中文歌，將與很酷的歌手合作，至於對象是男生還是女生目前保密中，直說：「我也很期待、很努力。」提到今年過年，頌樂表示和家人一起吃飯、躺在家裡看電視和休息，笑說自己胖了7公斤說：「我變成豬！」為了新歌現在必須趕緊減肥。而頌樂也說韓國沒有開工團拜儀式，今天參加開工收到老闆的紅包，讓她興奮直呼「很開心」。除了體驗開工活動，頌樂表示前幾天有粉絲給她刮刮樂，幸運中了1000元，運氣超旺。而頌樂以個人身分發行新歌，被問到2026年是否會帶著MAMAMOO團員來台灣開唱，她語帶保留說：「不能說的秘密。」