▲Zenyum綻雅隱形牙套。（圖／綻雅台灣提供）

消費性牙科集團Zenyum（綻雅）與MakeO （Toothsi） 今（23）日共同宣布達成策略性合併協議，目標打造亞洲最具影響力的品牌之一，將整合橫跨亞洲九個國家與地區的通路資源，主打高品質、高性價比，並且由專業醫師主導的齒列矯正、口腔護理服務；合併案預計於2月底前完成法律程序與相關審核。合併核心在於發揮優勢互補的極大化。Zenyum憑藉創新的商業模式與對亞洲市場的敏銳洞察，成立8年便迅速在亞洲多國建立起成熟的服務網絡；MakeO則擁有美國FDA認證的專利矯正技術與強大的臨床支援背景。Zenyum執行長Julian Artopé表示，透過結合雙方優勢打造一個區域性的領先品牌。此次合併不僅有助提升產品競爭力與市佔率，也因為結合雙方專業領域知識，讓人們綻放更多笑容。MakeO執行長 Dr. Arpi Mehta則強調，這項合併有助於加快落實公司願景，將先進的牙科解決方案帶到更多市場，為消費者創造更高的價值。Zenyum綻雅台灣董事總經理許鈞程表示，此次合併對台灣用戶最實質的改變在於「專業保障的全面升級」。由於台灣消費者對牙科矯正的要求非常細膩，引進MakeO公司獲得美國FDA認證的專利技術，將能處理更廣泛、更複雜的齒列不正與咬合問題，讓台灣合作醫師獲得強大的專科團隊支援，顯著提升療程安心感。許鈞程強調，集團將發揮規模優勢，將國際頂尖研發成果落實在台灣，讓高品質的矯正不再是高不可攀的負擔。未來也將持續透過更穩健的資源投入，贏得台灣消費者的信任，成為用戶在齒列美學路上最專業、最可靠的靠山。合併後的集團將展現顯著綜效。首先在區域覆蓋上，服務範圍將涵蓋台灣、日本、香港、新加坡、馬來西亞、越南、印度、泰國、沙烏地阿拉伯、卡達及阿拉伯聯合大公國（UAE）等地。技術端強化之外，由四位齒顎矯正專科醫師創立與領導的MakeO專業團隊，也將為台灣等本地市場的臨床醫師提供強大的技術支援。此外，兩家公司將整合研發資源，開發與推廣尖端牙科解決方案，同時利用規模化優勢提升供應鏈效率，創造強大的產品需求引擎，進而帶來顯著的利潤優化與基礎設施效率提升。透過這項強強聯手，集團將奠定在亞洲數位口腔護理領域的領導地位。