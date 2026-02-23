我是廣告 請繼續往下閱讀

標榜瘦身、美白、抗老的「神奇減肥針」暗藏致命風險，泰國警方近日大規模突襲多處工廠與倉庫，查扣逾11萬件非法注射產品，總價值近1,790萬泰銖，震撼美容與保健市場。根據《美聯社》報導，此次行動源於泰國食品藥物管理局（FDA）發現網路大量廣告販售減肥與美白針劑，隨即通報消費者保護警察展開調查。警方進一步發現，通訊軟體Line上竟有兩個私人聊天群組，成員超過2,600人，交流劑量建議、注射技巧與產品推薦，形成地下銷售網絡。為規避查緝，嫌犯將違法針劑偽裝成「美術用品」販售，每組價格介於990（約新台幣900元）至6,000泰銖（新台幣5900元）。警方隨後在曼谷、叻丕府與佛統府三地同步搜索，共查扣119,383件產品。三名涉案供應商分別是28歲Yuphawan、30歲Rossarin與24歲Patcharawan，他們當場被拘捕，依「未經許可製造與販售藥品」罪名起訴，最高可判5年徒刑及1萬泰銖罰款；另涉販售未註冊藥品罪，最高可判3年徒刑或5,000泰銖罰款。FDA秘書長Supattra Boonserm指出，肽類注射劑屬於高度管制藥物，必須由醫師評估與監督使用。若使用不當，恐引發噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛等腸胃症狀，嚴重者甚至可能出現憂鬱、自殺意念、急性胰臟炎與腎衰竭，還可能增加甲狀腺癌風險。官方強調，本次查扣產品多為未註冊或疑似仿冒品，可能不含有效成分，甚至因製程不潔而遭污染，危及生命安全。當局呼籲民眾切勿購買來路不明的減肥針劑，應選擇經FDA核准的合法產品，別讓「速瘦夢」變成健康惡夢。