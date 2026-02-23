我是廣告 請繼續往下閱讀

網路交友陷阱多，以為遇到真愛，卻可能淪為詐騙集團的洗錢工具！台中市政府法制局提醒，切勿將銀行帳戶交給素未謀面的網友。若因一時不察提供帳戶，即使本身也是感情詐騙的受害者，在法律上仍可能面臨長達5年的「告誡處分」與嚴格金融管制，嚴重影響日常生活。法制局長李善植指出，詐騙集團常以「感情交往」為包裝，取得被害人信任後，再以高額投資、網路兼職、網路貸款或協助轉匯（如人民幣、泰幣、虛擬貨幣等）為藉口，誘騙民眾交出帳戶或協助轉帳。這些行為實際上是將其他詐騙受害人的資金轉出，製造「金流斷點」以規避警方查緝。許多當事人基於愛情或友情配合指示，直到收到處分，才驚覺自己已成為洗錢共犯。根據台中市警察局統計，113 年依「洗錢防制法」開立的告誡處分高達 6,739 件，114 年亦累計達 4,513 件。法制局強調，縱使民眾本身也是遭感情詐騙的受害者，往往仍無法免除行政裁罰責任。一旦受告誡處分，未來 5 年內將面臨極嚴格的金融限制，包含：每日轉帳、提領限額最高 萬元、全面禁止使用網路銀行、銀行得拒絕其臨櫃交易或開立新帳戶、電子支付帳戶額度受限嚴厲的處分導致民眾生活與信用大受影響，紛紛尋求救濟。統計顯示，市府 114 年度的告誡處分訴願案占總案件數的 23.8%，相較 113 年的 6.5% 呈現「爆炸式增長」。然而，即使提起訴願，民眾往往仍須為自己交付帳戶的行為負起法律責任。法制局表示，事前預防勝於事後救濟。為強化防詐意識，市府已於 114 年在四大藝文中心擴大舉辦多場法治教育講座，邀請具第一線偵查經驗的調查局人員、檢察官及金管會專家拆解詐騙手法。市府再次呼籲民眾務必提高警覺，切勿因一時的「假情假意」交出帳戶，以免淪為洗錢工具人，得不償失。