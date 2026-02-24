過年期間有許多剩餘的年菜，有些人會用保鮮盒分裝保存，隔天再吃，但保鮮盒裝了食物之後，很可能會沾上油膩髒污、食物異味，尤其是保鮮盒邊角怎麼刷洗都清不掉，知名旅日作家「魚漿夫婦」就分享保鮮盒清洗妙招，只要在保鮮盒中裝入3分之1的水、少量洗碗精、撕碎的廚房紙巾，把蓋子蓋上上下左右搖晃，不沾手就能洗乾淨。
魚漿夫婦在臉書粉專分享，一名X網友@emiry_oinari表示，自己在社群媒體上學到去除保鮮盒黏膩油污、泛黃、異味的方法，到現在還是非常實用，每天都在使用的保鮮盒，到現在看起來還像新的一樣。
去除保鮮盒油污
1、先在保鮮盒中加入3分之1的水、少量洗碗精，以及撕碎的廚房紙巾。
2、把保鮮盒蓋子蓋上，上下左右搖晃後，倒掉水，再把保鮮盒沖洗乾淨就可以了。
去除保鮮盒泛黃
1、在保鮮盒加入3分之1的水、冰塊，以及1大匙砂糖。
2、把保鮮盒蓋子蓋上，上下左右搖晃後，倒掉水，再把保鮮盒沖洗乾淨就可以了。
去除保鮮盒異味
1、在保鮮盒加入3分之1的水，以及少量鹽。
2、把保鮮盒蓋子蓋上，上下左右搖晃後，倒掉水，再把保鮮盒沖洗乾淨就可以了。
家事達人豆豆媽咪也分享，清潔神物「過碳酸鈉」很適合用來清潔油污， 所以保鮮盒、食器殘留的油污也可以用過碳酸鈉清潔，可準備40度到60度的溫熱水，再加入過碳酸鈉，把食器浸泡在水中2到3小時，就可以去除油污，如果還是有點髒污，可再刷洗一下即可。
資料來源：魚漿夫婦、@emiry_oinari
我是廣告 請繼續往下閱讀
去除保鮮盒油污
1、先在保鮮盒中加入3分之1的水、少量洗碗精，以及撕碎的廚房紙巾。
2、把保鮮盒蓋子蓋上，上下左右搖晃後，倒掉水，再把保鮮盒沖洗乾淨就可以了。
1、在保鮮盒加入3分之1的水、冰塊，以及1大匙砂糖。
2、把保鮮盒蓋子蓋上，上下左右搖晃後，倒掉水，再把保鮮盒沖洗乾淨就可以了。
去除保鮮盒異味
1、在保鮮盒加入3分之1的水，以及少量鹽。
2、把保鮮盒蓋子蓋上，上下左右搖晃後，倒掉水，再把保鮮盒沖洗乾淨就可以了。