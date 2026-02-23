我是廣告 請繼續往下閱讀

凱渥名模王心恬與姚元浩緋聞傳8年，今（23）日她出席開工活動，被問到對方過年是否有到家中拜年？對此王心恬否認，表示僅有與他和好友們一起小賭。而被問到結婚話題，王心恬直言不會被家裡長輩催婚，但一直有生子計畫的她，鬆口想要2次凍卵，笑說：「我要生小孩就會結婚，要結婚就會講，我不會偷結婚。」現年40歲的王心恬，表示過年不會遇到長輩催婚，爸媽也不會急著想抱孫，但一直有生子計畫的她，先前已經凍卵20幾顆，今年也預計調養身體「二次凍卵」，王心恬吐露原因說，未來希望能生2胎，需要20至30顆卵子比較保險；被問到這是與另一半的共識？王心恬回答：「以上都是個人意願。」王心恬雖未正面認愛，但與姚元浩情纏多年的她，談及結婚計畫直言：「今年不會！我今年有點忙。」透露要生小孩就會結婚、要結婚就會告訴大家，強調不會偷偷結婚。另外，過年期間王心恬也小賭一下，是否有賠錢？她笑說給爸媽的紅包錢及品牌年終獎金花費較大，全部加起來共6位數，直呼「可能要吃泡麵」。提及今年計畫，王心恬透露日前成功通過政大EMBA文科資創組論文口試，這裡拜要跑離校手續，5月舉行畢業典禮，今年還打算考雙板滑雪教練，要一路忙到年底。▲王心恬（如圖）透露今年給爸媽的紅包錢及品牌年終獎金花費較大，全部加起來共6位數，直呼「可能要吃泡麵」。