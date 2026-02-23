我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣外籍收容人關顧協會人員彈吉他和受收容人歡唱，喜迎新年。(圖／移民署高雄收容所提供)

▲收容所人員引導受收容人體驗手繪創作春聯，受收容人開心製作春聯。(圖／移民署高雄收容所提供)

內政部移民署南區事務大隊高雄收容所於農曆春節期間，在該收容所，舉辦受收容人關懷迎新春活動，以為受收容人喜迎新年。移民署南區事務大隊高雄收容所受收容人關懷迎新春活動，是由移民署高雄收容所所長鄧宇哲主持，有該所隊長陳家弘、分隊長曾煦嬛，以及台灣外籍收容人關顧協會人員和泰國籍、越南籍等國籍受收容人與會。移民署南區事務大隊高雄收容所所長鄧宇哲表示，農曆春節是萬家團圓的象徵，也是思鄉最為濃烈的時刻，高雄收容所為了讓暫時無法返鄉的外籍受收容人不孤單，乃攜手台灣外籍收容人關顧協會，於農曆春節期間舉辦此一受收容人關懷迎新春關懷活動，以陪伴該所受收容人迎接新年。高雄收容所受收容人關懷迎新春關懷活動，首先由台灣外籍收容人關顧協會人員彈奏多首受收容人母國歌曲，邀請受收容人手牽手齊聲哼唱，當熟悉的家鄉旋律緩緩響起，有些人低頭紅了眼眶，也有人在彼此的安慰中露出開心笑容，歌聲伴隨彼此，溫柔的撫慰著每一顆異鄉人的心，共迎新年。當天也安排收容所人員引導受收容人體驗手繪創作春聯，用母國文字在春聯寫下「平安」、「團圓」等祝福佳句，有人因應馬年到來，畫上Q版小馬，這一筆一畫間，不只是體驗我國年節習俗，更承載著對親人的思念與對新年的祈願。鄧宇哲指出，感謝台灣外籍收容人關顧協會於春節期間到收容所，共同為暫時無法返鄉的受收容人打造溫馨的過節氣氛，希望透過此一活動，讓每一份思念都能被溫柔接住，讓受收容人感受到我國的善意，迎接嶄新的一年。