▲PLG 2024-25球季年度人氣王票選由林志傑在三階段投票結果領先群雄，再次拿下年度人氣王、完成5連霸的創舉。（圖／PLG提供）

▲本季至今，林志傑共出賽9場，場均18分鐘，貢獻7.2分、4籃板、2.2助攻，表現依舊全面。本季首秀賽後他親自談到復健過程坦言：「這個年紀更辛苦、更艱難。」長時間無法站上球場，是職業生涯最難調適的課題。（圖／富邦勇士提供）

▲今（24）日林志傑迎來退休倒數78天，即將滿44歲的林志傑不僅在回歸賽場後展現高效身手，今日即將在主場迎戰獵鷹的賽前更感性分享退休倒計時的心路歷程，直言：「現在的心情就是享受比賽。」（圖／富邦勇士提供）

台灣籃壇傳奇球星「野獸」林志傑將於本賽季結束後正式高掛戰靴，富邦勇士球團預計於4月11日、12日兩天，移師台北小巨蛋為林志傑舉辦規模宏大的引退賽。隨著退休倒數不到50天，球團也將於明（24）日正式舉行「引退記者會」，說明兩天引退賽的完整規劃。屆時除了公布相關行銷與活動內容，林志傑將親自現身，與球迷分享這段傳奇旅程的心路歷程，也會播放來自球團、戰友與親友的祝福影片。勇士選擇在可容納約1萬5千名觀眾的台北小巨蛋舉行引退賽，不僅象徵林志傑生涯最終主場，也被視為台灣籃球歷史的重要時刻。兩天賽事預計安排致敬儀式與系列活動，打造屬於林志傑與球迷之間最難忘的告別篇章。從SBL時代一路走來，林志傑歷經中華男籃黃金世代洗禮，生涯累積5座總冠軍。2019年返台加盟勇士後，他更在PLG元年率隊奪冠，並完成三連霸，成為名副其實的隊魂與票房支柱。他的關鍵時刻表現、領袖氣質與不服輸的精神，早已超越數據，成為世代球迷的共同記憶。2024年總冠軍賽第7戰受傷，左手腕骨折並接受手術，林志傑歷經長達7個月的復健，直到1月3日才迎來本季首秀。睽違227天重返賽場，他開賽便連續命中兩記三分球，全場出賽20分鐘攻下13分、4籃板，展現老將的沉穩與手感。本季至今，林志傑共出賽9場，場均18分鐘，貢獻7.2分、4籃板、2.2助攻，表現依舊全面。本季首秀賽後他親自談到復健過程坦言：「這個年紀更辛苦、更艱難。」長時間無法站上球場，是職業生涯最難調適的課題。但為了回歸，他在復健後期投入大量重量訓練，逐步找回比賽節奏。儘管本季是林志傑的「最後一舞」，他卻始終保持平常心：「還是球員，就先思考比賽與球隊目標。」他再1月3日強調，現階段只想專注場上表現，在能力範圍內為球隊做出最大貢獻。早在1月下旬，林志傑便感受到時間流逝的速度，「過完年後更快了。」當時距離引退賽78天，如今已不到50天。對於即將到來的終點，他當時在影片中說道：「到了球場還是會努力呈現在好的狀態下，更專注、不要受傷為主。」並直言現在的心情就是享受比賽。他那時也勉勵年輕隊友，把握每一次上場機會，團結執行戰術，呈現最好的自己。這份叮嚀，不只是老將的經驗傳承，更像是對台灣籃球未來的祝福。4月11日、12日，台北小巨蛋的燈光將為「野獸」亮起，那不只是兩場比賽，而是一個世代的謝幕、一段傳奇的終章。對「野獸迷」來說，明日的記者會正是「最後一哩路」的起點。