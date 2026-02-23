韓國男星金宣虎2026年初才靠著新劇《愛情怎麼翻譯？》再度爆紅，卻馬上被捲入逃稅爭議中，為此他馬上出面回應並表示已經完成補稅動作，事件落幕後，今（23）日金宣虎宣布開始睽違2年的亞洲巡迴粉絲見面會，台灣站將於6月6日在新北工商展覽館舉行，讓許多「金太太」都已經迫不及待準備買票！
金宣虎宣布台北見面會！時間、地點一次看
金宣虎正式宣布展開睽違兩年的亞洲巡迴粉絲見面會「2026 KIM SEONHO FANMEETING <LOVE FACTORY> ASIA TOUR」，並確定6月6日登陸台北，於新北市工商展覽中心與粉絲相見歡，消息一出，立即在亞洲各地掀起熱烈討論。目前售票時間、售票平台及票價資訊尚未公布，《NOWNEWS今日新聞》將為您追蹤最新資訊。
金宣虎4月開始巡迴見面會！前往亞洲各國見粉絲
金宣虎本次巡演以「LOVE FACTORY」為主題，象徵一座「製造所有蘊含愛意事物的工廠」，寓意金宣虎希望親自將溫暖與感謝送到每一位支持他的粉絲手中，呼應他一貫親切療癒的氣質，也讓粉絲對見面會內容充滿期待。
本次亞洲巡演將自首爾揭開序幕，4月11日、12日於韓國開跑，隨後前往雅加達、日本神奈川、馬尼拉，接續台北場後再前往曼谷，海報下方更標註「AND MORE」，外界推測未來仍有機會追加香港、新加坡甚至歐美場次，行程規模備受矚目。
事業方面，金宣虎近期憑藉Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》再度收穫高人氣，展現成熟穩定的演技實力，人氣持續攀升，針對先前外界關注的稅務議題，其所屬公司Fantagio於2月初對外說明、並已完成相關補繳程序，爭議逐步落幕。
我是廣告 請繼續往下閱讀
金宣虎正式宣布展開睽違兩年的亞洲巡迴粉絲見面會「2026 KIM SEONHO FANMEETING <LOVE FACTORY> ASIA TOUR」，並確定6月6日登陸台北，於新北市工商展覽中心與粉絲相見歡，消息一出，立即在亞洲各地掀起熱烈討論。目前售票時間、售票平台及票價資訊尚未公布，《NOWNEWS今日新聞》將為您追蹤最新資訊。
金宣虎本次巡演以「LOVE FACTORY」為主題，象徵一座「製造所有蘊含愛意事物的工廠」，寓意金宣虎希望親自將溫暖與感謝送到每一位支持他的粉絲手中，呼應他一貫親切療癒的氣質，也讓粉絲對見面會內容充滿期待。
本次亞洲巡演將自首爾揭開序幕，4月11日、12日於韓國開跑，隨後前往雅加達、日本神奈川、馬尼拉，接續台北場後再前往曼谷，海報下方更標註「AND MORE」，外界推測未來仍有機會追加香港、新加坡甚至歐美場次，行程規模備受矚目。
事業方面，金宣虎近期憑藉Netflix韓劇《愛情怎麼翻譯？》再度收穫高人氣，展現成熟穩定的演技實力，人氣持續攀升，針對先前外界關注的稅務議題，其所屬公司Fantagio於2月初對外說明、並已完成相關補繳程序，爭議逐步落幕。