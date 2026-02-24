我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木原龍一幫三浦璃來拉完拉鍊，還比了一個讚。（圖／翻攝自YouTube 愛爾達體育家族 ELTA Sports）

日本雙人花式滑冰選手三浦璃來、木原龍一在冬奧中拿下金牌，兩人賽後相擁落淚的畫面在社群平台瘋傳，兩人也帶來精彩的表演賽，只見比賽流程走到一半，木原突然半蹲替三浦拉服裝的拉鍊，而三浦感受到之後，也不自覺地大笑，木原在她身後用雙手比讚，讓外界再度看到這位溫暖大哥哥的細心，以及三浦可愛的個性。三浦璃來與木原龍一在21日的表演賽中再度展現絕佳默契，有趣的是，流程進行到一半，木原突然站在三浦身後，以迅雷不及掩耳的速度將她的服裝拉鍊拉起，這才發現原來她的拉鍊根本沒拉。三浦似乎也是這時才發現自己的「失誤」，對著前方大笑，畫面超可愛，而木原不慌不忙，快速地處理危機，也能看出兩人的默契。許多看比賽的人都驚訝，「甚至沒注意到璃來衣服背後的拉鍊其實掉了」、「璃來是不是自己也沒發現拉鍊」、「默默幫忙拉拉鍊太加分了吧」。