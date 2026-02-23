我是廣告 請繼續往下閱讀

每年吸引大批樂迷朝聖的南台灣最大戶外音樂盛事「台灣祭」，今年正式邁入第6年，為提前點燃樂迷熱情，「台灣祭行前派對－南國趴」將於2月27日至28日在墾丁大灣草地熱力登場。活動邀請美秀集團、宇宙人、芒果醬等人氣樂團接力演出，在海風與音浪交織下，陪伴民眾嗨翻連假，感受最熱血的南國音樂派對。縣府傳播暨國際事務處表示，「台灣祭」近年已成為南台灣極具代表性的年度音樂品牌活動之一，為持續挖掘音樂新秀、推廣原創能量，今年同步舉辦「南方大唱比賽」及樂團徵選活動。經層層選拔後脫穎而出的20強隊伍，將於2月27日中午12時30分齊聚墾丁大灣草地展開全國複賽，以音樂實力一決高下，也為4月正式登場的台灣祭提前暖身、炒熱話題。今年「南方大唱」報名踴躍，參賽團隊實力堅強，包括曾獲台北音樂不斷電全國亞軍的光學虎鯨、九降風音樂節封神榜全國大賽季軍槍擊艾拉，以及首屆愛嶼搖滾全國熱音大賽季軍浪犬、無極西瓜刀等新生代團體，另有莎賓娜大樂隊、龍族扣殺、好國民、宇宙資料庫、銀河1966等具潛力與知名度的樂團入選，可說是實力派齊聚。經海選後晉級20強的隊伍，包含光學虎鯨、浪犬、夢迴、emoment、羅浮宮的帽子等優秀團體，陣容堅強宛如一場小型音樂祭，歡迎全國民眾到屏東為懷抱音樂夢想的創作者加油打氣。2026「台灣祭」將於4月3日至5日盛大登場，首波公布卡司由盧廣仲領軍，消息曝光即引發樂迷熱烈討論；後續還有滅火器、怕胖團、溫室雜草、百合花、福夢等多組人氣樂團接續登場，豪華陣容勢必讓樂迷全程熱血沸騰。