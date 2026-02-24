我是廣告 請繼續往下閱讀

▲木原龍一幫三浦璃來拉完拉鍊，還比了一個讚。（圖／翻攝自YouTube 愛爾達體育家族 ELTA Sports）

日本雙人花式滑冰選手三浦璃來、木原龍一在米蘭冬奧中拿下金牌，兩人賽後相擁落淚的畫面在社群平台瘋傳，不僅如此，頒獎時木原直接把三浦扛上頒獎台，結束後更直接把她扛走，被網友笑稱是「木原搬運」。木原事後也說，因為三浦太常跌倒，為了避免她受傷才會有這樣的舉動，論三浦有多ㄎㄧㄤ？絕對不只這樣，表演賽時她甚至忘記拉拉鍊！木原龍一和三浦璃來在冬奧上的表現受到討論，兩人搭檔7年，賽後相擁落淚畫面感人，在表演賽時展現出俏皮與活力，沒了分數的壓力更展現出了他們的個人魅力，有趣的是，流程進行到一半，木原突然幫三浦拉上衣服的拉鍊，這才發現原來三浦的比賽服從頭到尾都忘記拉拉鍊了，三浦似乎也是這時才發現，對著鏡頭大笑。許多網友開始好奇，三浦璃來究竟有多ㄎㄧㄤ，就拿他們完成長曲之後坐等分數的那一刻，三浦就不小心從椅子上摔下來，站上頒獎台時，也是靠木原抱著走，也因為這樣的舉動太親密，很多人以為他們是情侶，但其實只是木原怕她又在奇怪的地方跌倒受傷，才乾脆直接把她抱著移動。24歲的三浦璃來和33歲的木原龍一搭檔7年，在今年的冬奧上取下金牌，木原龍一原本是個人賽選手，最好的名次是日本錦標賽第12名，21歲那年轉戰雙人賽，和大他1歲的高橋成美搭檔，但這個組合只維持了1年。後來木原龍一又和小他7歲的須崎海羽組合，但成績依舊平平，2018年冬奧，甚至連長曲決賽都沒辦法闖進，隔年再度拆夥。27歲的木原龍一打算退役時，遇見了加拿大教練布魯諾·馬葛迪。馬葛迪發現他的滑冰方式，很適合他正在訓練的一位17歲日本女孩，那就是三浦璃來，兩人一拍即合，別說進決賽了，冬奧金牌都讓他們拿下，就連高橋成美都說，愛和信任本身是看不到的，但看了雙人滑冰就會看見這兩件事真實存在。