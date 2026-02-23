我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北燈節禁菸範圍

▲2026台北燈節西門展區禁菸區範圍。（圖／台北市政府觀傳局提供）

▲2026台北燈節花博展區禁菸區範圍。（圖／台北市政府觀傳局提供）

2026台北燈節吸菸區地點

跨局處組稽查小組 違者將重罰

一年一度台北燈節將在台北西門町、花博展區開展，而台北市府觀傳局也首度宣布「禁菸」政策，2月25日到3月15日展覽期間，展區及周邊都是禁止吸煙。若真的有抽煙需求，請至抽菸區，違者將處新臺幣2,000元至1萬元罰鍰。此次燈區禁煙範圍包含，「西門展區」禁菸範圍為開封街以南、長沙街以北、西臨西寧南路、東至延平南路所圍之區域，含中山堂廣場之人行通道及騎樓，以及孝字號天橋上方路面。「花博展區」的禁菸範圍則是花博公園圓山園區及周邊場域，東側至中山北路3段、南側至民族西路，西側含捷運圓山站1號出口往南至線形公園、捷運圓山站2號出口往北至庫倫街口、北側至草坪休憩區所圍區域，並均含人行通道。觀傳局表示，本次燈節在雙展區皆規劃吸菸區，「西門展區」設在中華路一段北端與南端，並於峨眉立體停車場前亦有規劃一處。「花博展區」除既有MAJI集食行樂商場內的固定吸菸區外，花博公園中山北路入口處增設一處。觀傳局提醒，有吸菸需求民眾請至指定吸菸區使用，以免違規受罰。燈節期間，台北市衛生局、環保局、商業處、警察局、觀傳局及相關局處組成跨局處稽查小組，每日進行巡查與宣導，針對違規吸菸行為依法勸導及取締。呼籲民眾以實際行動支持無菸環境，共同營造健康城市形象。