高雄市長陳其邁前助理、台中市議員江肇國今（23）日為民進黨前鎮小港市議員參選人林浤澤站台並車掃，沿途獲得市民熱烈反應，零食、水果餵食不斷，展現高人氣。江肇國表示、在林浤澤身上看見少年陳其邁的影子，拜託市民朋友接到電話民調、回答唯一支持林浤澤。江肇國說，自己在陳其邁立委時期擔任助理，近距離觀察陳其邁做事「緊緊緊」的衝勁、以及對於故鄉高雄的深厚情感，深深影響自己在政治上的態度，這些特質，在林浤澤身上也充分的展現出來，特別是林浤澤提出的「五力政策」，完全是陳其邁政策控的翻版。江肇國強調，林浤澤是非常優秀的新生代，在擔任自己助理的期間，表現傑出，深獲民眾信任與團隊的肯定，相信林浤澤一定能為家鄉前鎮小港做出更多貢獻，請大家一定要在家幫忙顧電話，回答唯一支持林浤澤。林浤澤感謝前老闆江肇國的肯定，感性表示自己是討海人小孩，希望能夠將自己在議會的歷練，以及里長任內的經驗，進入議會，為家鄉做更多事情；江肇國認證的「少年陳其邁」是榮耀也是責任，自己一定會加倍努力，拜託市民朋友給自己一個機會，接到電話民調，回答唯一支持林浤澤，進入議會為鄉親服務。