黃金價格在歷經三周盤整跌宕後，近期再度攀升，周一現貨黃金價格逼近每盎司5,180美元，來到1月30日飆漲後的近期高點。黃金價格牛市是否還未結束？彭博分析師研判日後走勢。
根據彭博報導，黃金價格再度攀升。由於市場對美國貿易政策的不確定性升高，動盪情緒衝擊市場並打壓美元，推動金價走高。現貨黃金一度上漲1.4%，逼近每盎司5,180美元。
美國總統川普（Donald Trump）於週六表示，在最高法院裁定他無權援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）設定關稅後，他改援引1974年《貿易法》第122條，將全球進口關稅由10%調高至15%，以維持相關措施，該措施最長僅可實施150天。美元走弱，使得以美元計價的黃金對許多買家而言更為便宜。
近期金價連番上漲，使黃金自月初一度自歷史高點大幅回落後，逐漸收復價位。這波漲勢受到多項長期因素支撐，包括地緣政治緊張局勢升溫，以及投資人對主權債券與貨幣的態度保持謹慎。
新加坡華僑銀行（Oversea-Chinese Banking Corp）分析師梅農（Vasu Menon）表示，「從中期來看，有足夠的結構性因素支撐金價。不過短期內，鑑於近幾個月的大幅上漲，加上美國貿易政策及伊朗局勢仍在發展中，預料金價將持續出現波動。」
彭博分析師克蘭菲爾德(Mark Cranfield)表示，在避險基金部位降低的情況下，金價依然強勢，顯示仍有進一步加碼空間。美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，黃金期貨的淨多頭部位已降至近一年來最低水準。
在中東方面，市場正密切關注美伊之間的對峙，儘管兩國就伊朗核計畫可能達成協議進行談判，但美國已在該地區集結龐大軍力，仍可能出現部分攻勢甚至全面衝突。
路透則引述獨立分析師諾曼（Ross Norman）的看法指出，「黃金與白銀價格的回升，很可能受到市場對關稅前景的擔憂或困惑所驅動」；他補充，還有多項利多因素，包括疲弱的經濟成長數據。他認為目前金價正以更為溫和的方式，重新回到長期牛市的跡象。
