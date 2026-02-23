我是廣告 請繼續往下閱讀

春節連假結束的第一天，賴清德總統邀請五院院長茶敘，立法院長韓國瑜在會中邀請賴清德赴立法院進行國情報告，並採「統問統答」方式進行，賴清德也欣然同意。朝野和解看似露出一線曙光，但實際上則未必。去年12月15日，行政院長卓榮泰宣布不副署立法院通過的《財劃法》，創下憲政首例，韓國瑜也婉拒參與賴清德同日邀約的「國政茶敘」，當時卓榮泰還批評韓國瑜「無視憲法，公然拒絕總統邀請，再次關閉討論與協商的大門」。今天的春節茶敘，明顯是上次國政茶敘的延長賽，韓國瑜若再次缺席，必然落實綠營的指控。於是韓國瑜在答應參與的同時，也早早就放出將當面建言賴清德「化」字，希望大事化小、小事化無、逢凶化吉。韓國瑜「人未到，聲先到」，賴清德也以「化誤解為理解、化分歧為團結、化格人小利為國家大力、化干戈為玉帛」等「四化」回應。韓國瑜並在會中邀請總統赴立法院國情報告，賴清德也欣然同意，兩人互動相當和諧，完全符合春節喜慶的氛圍。韓國瑜不愧是曾經捲動浪潮的政治人物，簡單的操作就讓之前婉拒國政茶敘整個翻篇，而若無國情報告這件事，今天的春節茶敘也必然乾澀無趣，毫無亮點。賴清德邀約韓國瑜茶敘時，想的未必是這個劇本，甚或是還想再藉機修理在野黨一頓，但春節期間川普關稅違法的重大衝擊，讓賴清德也很難有立場再攻擊在野黨。韓國瑜和賴清德看似有來有往，氣氛和諧，但實際上卻是空話一場。立法院要不要邀請總統國情報告，需要立法院的多數決，並非院長能夠決定。所謂的「統問統答」是前總統李登輝對國民大會的慣例，修憲相關職權移交立法院之後，至今從未發生過，該怎麼進行也不是立法院長說了算。韓國瑜講得誠意滿滿，未來若不能兌現，誰也怪不了他。國情報告是當年李登輝為了修憲與國大利益交換的產物，在1994年第三次修憲時增列了「國民大會集會時，得聽取總統國情報告，並檢討國是，提供建言」，讓國大代表有與聞國是的參與感。2000年第六次修憲廢國大，相關職權移交立法院，則變成「立法院每年集會時，得聽取總統國情報告」。但從2000年至今已經超過1/4世紀，中間還歷經馬英九完全執政的8年、蔡英文完全執政的8年，從來都沒有總統真的到立法院報告過，顯示這背後的問題相當複雜。以往國大代表是一個位高卻無權的職務，尤其在剛解嚴不久、國民黨仍完全執政的時代，李登輝手中漏出一點權力給國大，國代們就會感恩戴德。但立法院原本就有對行政院長和部會首長的質詢權，根本就看不上總統的國情報告。國情報告的背後，實則是總統與國會權力的競逐。任何一個總統要的都是藉由這個舞台，提昇自己的政治光環，最好像是即將登場的川普到國會發表國情咨文，所有國會議員排排坐，聽他一個人誇誇其談，當個拍手工具人，川普講完轉身就走，連問都不讓問一句。而國會議員要的則是增加自己的實權，如果不能做到「類質詢」、實質監督總統，那還不如不要來，何必平白幫總統搭舞台。在馬英九、蔡英文完全執政時代，兩人的確有能力讓立法院按照自己希望的遊戲規則來，但若在野黨強烈杯葛，場面必定很難看，這樣的「憲政史上第一次」，還不如不要。如今不僅是「朝小野大」，民眾黨在柯文哲回歸後動向不明，國會三分天下的格局，賴清德想要順心就更加不可能了。「國情報告」根本是個假議題，賴清德心知肚明自己想要的根本得不到，所以只是喊喊而已；在野黨也知道賴清德絕對不會按他們想要的方式來，也只是拿這個當卡軍購特別預算的藉口。雙方從頭到尾都在打假球，假裝自己很有誠意、很想要，以此欺騙國人。今天茶敘的共識，則是謊言堆疊的一場秀，賴清德、韓國瑜看似相談甚歡，朝野甚至有和解的可能，實則什麼都沒有改變。賴清德還是進不了國會報告，什麼「化」都不會發生，春節喜慶的氛圍過後，朝野各歸其位繼續鬥。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com