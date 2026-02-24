我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林心如、霍建華9歲女兒照片罕見曝光！小海豚身高直逼媽媽肩膀。（圖／微博＠芒果撈小萌主）

藝人林心如與霍建華的愛女「小海豚」近況公開！她日前跟著媽媽去參加舒淇、馮德倫、林熙蕾等人的好友聚會，姊妹派對的照片曝光後，穿著大紅色上衣的小海豚瞬間登上熱搜焦點，9歲的她已經長到了媽媽肩膀，且擁有一雙漂亮的大長腿，雖然照片中看不見正臉，不過仍然能夠感受到可愛迷人的出眾氣質。小海豚出生於2017年，目前約9歲，日前她跟著媽媽林心如一起去參加舒淇、馮德倫、林熙蕾等人的好友聚會，聚會結束後大合照也公開，只見小海豚站在林心如身旁，身高已來到媽媽肩膀附近，目測約140公分左右，而她的一雙筆直長腿格外吸睛，被網友形容為「漫畫腿」，直呼完美遺傳父母優良基因。雖然外界對小海豚外貌充滿好奇，但林心如與霍建華對女兒隱私相當保護，多年來，夫妻倆鮮少公開女兒正面照，即便在公益活動或私人聚會合影中，也多以側臉或遮擋方式呈現，盡量降低曝光度。值得一提的是，圈內好友曾公開對小海豚的外型給予高度評價，陳妍希過去在節目上分享，直誇小海豚五官精緻、十分漂亮，還笑說想替兒子小星星「預約未來媳婦」，隨著年齡漸長，小海豚的成長動態不時引發討論，但林心如夫婦始終以保護孩子為優先，外界普遍認為，在父母細心呵護下，小海豚將能在相對低調的環境中快樂成長。