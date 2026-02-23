我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳致中明確表示自己不參選這次前鎮、小港市議員初選，呼籲支持者在民調期間顧好家中電話，唯一支持優質的市議員黃彥毓。（圖／高雄市議員黃彥毓提供）

民進黨高雄市議員前鎮、小港選區初選民調將於3月2日至3月8日進行。高雄市議員黃彥毓今（23）日展開車隊掃街行程，立法委員 賴瑞隆與陳致中分別於上午與下午全程陪同車掃前鎮、小港各主要路段，同日雙重量級現身，被地方解讀為關鍵時刻的明確整合訊號。黃彥毓表示，陳致中已向他表達，將不參選，並全力支持他連任。由於今年大選席次調整，前鎮、小港議員席次將由八席減為七席，民進黨在本選區初選提名席次同步縮減，卻同時有多位新人投入競逐，形成高度競爭局面。黃彥毓指出，支持力量若無法集中，最容易受到衝擊的，往往是正在第一線承擔責任的現任議員。「3月2日至3月8日晚上6點到10點半，請大家守住家裡電話，唯一支持黃彥毓。」他呼籲鄉親在民調期間給予明確回應，守住延續中的地方建設與服務節奏。賴瑞隆在車掃過程中表示，黃彥毓是他一路並肩作戰的老戰友，也是唯一的師弟，在地方與中央行政歷練兼具，能夠銜接中央核定流程與地方實務協調，是前鎮、小港不可或缺的戰力。他強調，席次縮減之際，更需要集中支持，讓做事的人繼續把事情完成。陳致中則表示，選情競爭熱絡是民主政治的正常現象，但選民最終仍會回到問政與服務表現。他肯定黃彥毓在地方長期累積的成果，並明確表示自己不參選這次前鎮、小港市議員初選，呼籲支持者在民調期間顧好家中電話，唯一支持優質的市議員黃彥毓。地方人士指出，在席次縮減背景下，同日由賴瑞隆與陳致中全面陪同掃街，政治意義遠超行程安排本身。尤其在民調時間正式公布後立即展開整日動員，被視為前鎮、小港支持力量加速收斂、選票集中態勢逐步浮現的重要訊號。黃彥毓強調，初選不是情緒投票，而是務實判斷。多項地方建設與政策協調正處於銜接關鍵，「這一席若無法守住，影響的不只是個人，而是正在推進中的服務與節奏。」他呼籲支持者在關鍵時刻集中力量，守住這一席，讓前鎮、小港持續向前。