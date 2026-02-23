我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 台南仁德33歲吳姓男子涉嫌吸食俗稱「喪屍煙彈」後駕駛小貨車，拒絕攔查並加速逃逸，釀車上5名未成年孩童受傷送醫。（圖／翻攝畫面）

台南市仁德區23日下午發生一起重大車禍。警方執行毒品查緝勤務時，33歲吳姓男子涉嫌吸食俗稱「喪屍煙彈」的依託咪酯後駕駛小貨車，拒絕攔查並加速逃逸，最終失控撞擊多車，造成車上5名未成年孩童受傷送醫。警方檢測發現，駕駛尿液呈毒品陽性反應，全案依毒品及公共危險等罪嫌移送法辦。事發於下午4時許，警方在仁德區中山路一帶布署查緝，發現吳男駕駛藍色自小貨車行經現場，且出現交通違規情形，員警隨即開啟警示燈與警笛示意停車。不料吳男拒絕配合，反而加速逃逸，沿途在社區巷道高速行駛，甚至跨越雙黃線逆向行車，過程險象環生。當下午5時18分，吳男行經義林五街與義林一街口時，疑似闖紅燈且未減速，與橫向來車發生猛烈碰撞，強大衝擊力波及多部機車，現場一度混亂。消防局於5時23分派遣救護人員到場，共出動6車12人支援救護，並增派資源處置。至5時50分，5名未成年傷者全數送醫，所幸初步評估皆意識清楚。傷者年齡介於4歲至13歲不等，分別出現頭部撕裂傷、肢體疼痛及身體不適等情形。據了解，車上5名孩童皆為友人子女，事發當時正準備外出用餐，家屬接獲通知後陸續趕往醫院探視。警方後續檢測確認，吳男尿液呈毒品陽性反應，並在車內查獲依託咪酯煙彈1枚。全案依違反《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪嫌，移送台南地檢署偵辦。