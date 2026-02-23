我是廣告 請繼續往下閱讀

美股主要指數周一（23日）早盤齊跌，道瓊工業指數大跌654點，輝達股價重返190美元大關，記憶體族群SanDisk股價表現仍強勁。而在稍早，歐洲議會國際貿易委員會主席表達對美國最高法案裁決以及川普最新15%關稅的質疑，喊話將提議暫緩美歐貿易協議。美股四大指數23日早盤，截止至台灣時間晚間11時20分，道瓊工業指數下跌654點或1.32%、那斯達克指數跌162點或0.71%、標普500指數下挫41點或0.6%、費城半導體指數平盤震盪。個股部分，台積電ADR小漲0.5%、輝達股價重返190美元以上，早盤最高來到193美元，小漲約2%；記憶體族群方面，SanDisk持續飆漲5%，股價來到683美元，直逼月初高點，美光則小跌1%；軟體股部分持續低迷，微軟下跌2%、甲骨文重挫逾4%、帕蘭泰爾同樣下挫4%。根據CNBC以及英媒衛報報導，歐洲議會有意暫緩與美國的貿易協議，歐洲和英國的官員對全球貿易關係的最新動盪表示不安，並主張川普的新關稅政策可能會顛覆去年與美國簽署的貿易協定。歐洲議會（European Parliament）國際貿易委員會主席朗吉（Bernd Lange）週日批評白宮製造關稅混亂，增加歐盟與其他美國貿易夥伴不確定性，並質疑新的關稅政策違反協議，沒有人知道美國是否會遵守或是否有能力遵守，在採取任何進一步行動之前，需要明確的法律確定。歐洲議會貿易委員會於週一召開緊急會議，討論川普最新的貿易措施。朗吉表示，他將提議暫停執行美歐貿易協議，直到歐盟取得「全面的法律評估與美方對最新關稅的明確承諾」。英國方面也納悶新關稅政策將如何影響其與美國的貿易協議。由於英國原本享有10%的基準關稅，這使其相較歐洲鄰國具備競爭優勢，但在川普宣布15%關稅後，使得英國原先的優勢受到影響；衛報引述英國首相施凱爾的發言人說法指出，「在任何情境下，我們預期與美國的特殊貿易地位將持續存在，並將與美方政府合作，了解該裁決將如何影響英國及全球其他地區的關稅。」美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）週日表示，新的 15% 關稅將不適用於已經與其達成協議的國家，包括英國、歐盟、瑞士、日本、韓國、越南和賴索托。格里爾告訴哥倫比亞廣播公司，「我們希望他們明白，這些交易將會是好交易。我們會信守承諾，也希望我們的合作夥伴信守承諾。」