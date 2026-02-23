我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院20日以6比3裁定川普引用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）針對全球各國徵收的對等關稅違法，川普政府隨即援引1974年《貿易法》第122條款，全面課徵15%關稅。稍早傳出歐洲議會擬提議暫緩美歐貿易協議，消息傳出後，川普立刻發文警告，若想利用最高法院荒謬裁決耍花樣，將會被課更高關稅。美國最高法院裁決出爐後，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天表示，儘管最高法院裁決推翻總統川普的多項關稅措施，美國與歐盟、中國及其他夥伴的貿易協議依然有效，他強調，「基於我們所謂的301條款（Section301）、針對不公平貿易行為而徵收的相關關稅依然有效」，並補充稱15%關稅將不適用於已經與其達成協議的國家。美國財政部長貝森特在接受CNN訪問時則聲稱，已和美國談妥貿易協定的國家，目前都仍想維持既有協議。川普稍早在自家社群平台Truth Social發文表示，任何想要拿最高法院荒謬的裁決來「耍花樣」的國家，尤其是那些多年來、甚至數十年來一直「占美國便宜」的國家，都將面臨比他們最近談妥協議更高且更嚴厲的關稅措施，呼籲這些國家自重。川普還提到，作為總統，他無需回到國會尋求關稅批准，關稅相關的法律授權早在很久以前就已以多種形式獲得批准，而且，這些授權形式也剛被「荒謬且草率」的最高法院再次確認。