▲林辰唏（如圖）透露當天喝了一點酒，自己也是第一次見到凱莉夫婦，彼此其實還不熟。（圖／記者吳翊緁攝影）

林辰唏曾獲得金鐘獎「迷你劇集／電視電影女主角獎」，昨（23）日出席經紀公司凱渥開工日活動，和導演林立書未婚育有一子的她，日前大膽向「百靈果」凱莉約玩3P，意外引發話題。對此，林辰唏受訪時直言「可以探索看看」，不過強調自己沒有不挑，還是要看有沒有感覺。林辰唏日前和凱莉、范琪斐等人提早圍爐，過程中大家也玩起真心話遊戲，范琪斐發問：「有跟男生跟女生做過愛嗎？」林辰唏、凱莉皆回答yes，她接著又辛辣提問「有3P的？」雖然都沒有經驗，但林辰唏脫口問凱莉：「妳想3P喔？那要不要揪一下？」凱莉則回：「要一起嗎？」甚至當場推銷老公，影片曝光後立刻引發網友熱議。對此，林辰唏被記者問到相關話題笑回：「就擔心會被問。」透露當天喝了一點酒，自己也是第一次見到凱莉夫婦，彼此其實還不熟，不過對於3P林辰唏回應：「我想說探索看看，但沒有那麼不挑，還是會諮詢一下。」坦言還是會看感覺。林辰唏2016年與導演男友林立書生下兒子，但至今沒有結婚，過去她曾分享雙方的感情觀是採「自由式關係」。她認為沒有因為這樣而不愛對方，或疏忽對小孩照顧。