道奇隊總教練戴夫·羅伯斯（Dave Roberts）透露，從春訓期間觀察山本由伸投球狀況好，大谷翔平打擊手感火燙，必須要警戒。

▲日本備戰WBC世界棒球經典賽，《東京中日體育》稍早大篇幅報導，表示陣中當家王牌投手山本由伸，將確定在3月6日預賽首戰，面對台灣時擔任先發投手出賽。（圖／美聯社／達志影像）

道奇隊總教練戴夫·羅伯斯（Dave Roberts）指出，山本由伸目前狀態極佳，球團同樣在監測其工作量，希望他在為國爭光的同時，也能為道奇隊漫長的球季保留足夠體能。

道奇隊目前正積極佈署包括大谷翔平、山本由伸以及佐佐木朗希（Roki Sasaki）在內的強大輪值陣容，目標在2026年球季再度問鼎冠軍。

▲佐佐木朗希持續調整投球節奏，預計不會參加經典賽。（圖／美聯社／達志影像）

球員名稱 經典賽角色 春訓投球進度 2026年定位預期 大谷翔平（Shohei Ohtani） 僅擔任指定打擊（DH） 已進行Live BP，球速達99英哩 開幕戰先發投手輪值 山本由伸（Yoshinobu Yamamoto） 日本隊先發主力投手 模擬賽投球35球，穩定增量中 輪值前兩號先發投手 佐佐木朗希（Roki Sasaki） 未參賽（留隊調整） 持續調整投球節奏 爭取固定先發席次 戴夫·羅伯斯（Dave Roberts） 總教練 監控球員國際賽工作量 維持六人先發輪值彈性

MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平正式離開春訓營，準備代表日本國家隊「武士日本」參加2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC，經典賽），屆時也將在預賽面對中華隊。道奇隊棒球營運總裁安德魯·佛里曼（Andrew Friedman）對此表示，球團與球員之間已有高度共識，目標是確保大谷翔平能以健康的狀態在2026年MLB球季開幕時，穩健地重回球隊先發投手輪值。針對大谷翔平的復健進度，佛里曼在春訓初期便指出，球員剛經歷重大手術，且去年賽季一路拼戰至10月，短時間內要再次銜接如此高強度的國際賽事，球團必須格外謹慎。大谷翔平本人也深知未來的職業生涯規劃，雙方經過深入對談後，達成以長期健康為首要考量的共識。雖然身為頂尖競爭者的大谷翔平渴望在各方面貢獻，但他理解目前的分階段調整是為了未來8年甚至更長遠的投球表現。為了在經典賽期間保持手臂強度，在經典賽的舞台上，大谷翔平將與道奇隊隊友、現任世界大賽MVP山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）並肩作戰。與大谷翔平不同的是，山本由伸預計將擔任日本隊的先發主力投手。在離營前的最後一場模擬賽中，大谷翔平已展現出火燙狀態，不僅完成2局的模擬投球，隨後更立刻投入打擊練習，展現出極高的自我要求與紀律。道奇隊防護團隊與投手教練馬克·普萊爾（Mark Prior）持續與大谷翔平溝通，制定了一套專屬的「經典賽期間投球藍圖」。球團方面希望他在日本隊休兵期間，能額外進行兩次實戰牛棚投球，以維持投球手感與球速。事實上，大谷翔平去年的復健過程已為球團提供信心，他在正式重返大聯盟投手丘前，僅進行過3次實戰面對打者的訓練。今年春訓大谷翔平的球速已能觸及99英哩（約159公里），顯示出手臂力量恢復狀況良好。