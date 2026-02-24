MLB美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇王牌球星大谷翔平正式離開春訓營，準備代表日本國家隊「武士日本」參加2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC，經典賽），屆時也將在預賽面對中華隊。道奇隊總教練戴夫·羅伯斯（Dave Roberts）透露，從春訓期間觀察山本由伸投球狀況好，大谷翔平打擊手感火燙，必須要警戒。

儘管大谷翔平此前已決定在本屆賽事中僅以打者身分出賽，但道奇隊球團對於他如何在外期間同時維持投球復健與訓練強度展現極大信心。道奇隊棒球營運總裁安德魯·佛里曼（Andrew Friedman）對此表示，球團與球員之間已有高度共識，目標是確保大谷翔平能以健康的狀態在2026年MLB球季開幕時，穩健地重回球隊先發投手輪值。

道奇球團謹慎評估大谷翔平長期投打負載管理

針對大谷翔平的復健進度，佛里曼在春訓初期便指出，球員剛經歷重大手術，且去年賽季一路拼戰至10月，短時間內要再次銜接如此高強度的國際賽事，球團必須格外謹慎。大谷翔平本人也深知未來的職業生涯規劃，雙方經過深入對談後，達成以長期健康為首要考量的共識。

雖然身為頂尖競爭者的大谷翔平渴望在各方面貢獻，但他理解目前的分階段調整是為了未來8年甚至更長遠的投球表現。為了在經典賽期間保持手臂強度，大谷翔平計畫在效力日本隊期間，自行安排實戰打擊練習（Live BP）或模擬比賽，以確保體能與投球品質不掉隊

▲日本備戰WBC世界棒球經典賽，《東京中日體育》稍早大篇幅報導，表示陣中當家王牌投手山本由伸，將確定在3月6日預賽首戰，面對台灣時擔任先發投手出賽。（圖／美聯社／達志影像）
山本由伸扛起日本隊王牌重任與大谷雙線並進

在經典賽的舞台上，大谷翔平將與道奇隊隊友、現任世界大賽MVP山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）並肩作戰。與大谷翔平不同的是，山本由伸預計將擔任日本隊的先發主力投手。

道奇隊總教練戴夫·羅伯斯（Dave Roberts）指出，山本由伸目前狀態極佳，球團同樣在監測其工作量，希望他在為國爭光的同時，也能為道奇隊漫長的球季保留足夠體能。在離營前的最後一場模擬賽中，大谷翔平已展現出火燙狀態，不僅完成2局的模擬投球，隨後更立刻投入打擊練習，展現出極高的自我要求與紀律。

借鏡過往復健經驗確保開幕戰重返投手丘

道奇隊防護團隊與投手教練馬克·普萊爾（Mark Prior）持續與大谷翔平溝通，制定了一套專屬的「經典賽期間投球藍圖」。球團方面希望他在日本隊休兵期間，能額外進行兩次實戰牛棚投球，以維持投球手感與球速。

事實上，大谷翔平去年的復健過程已為球團提供信心，他在正式重返大聯盟投手丘前，僅進行過3次實戰面對打者的訓練。今年春訓大谷翔平的球速已能觸及99英哩（約159公里），顯示出手臂力量恢復狀況良好。道奇隊目前正積極佈署包括大谷翔平、山本由伸以及佐佐木朗希（Roki Sasaki）在內的強大輪值陣容，目標在2026年球季再度問鼎冠軍

▲佐佐木朗希持續調整投球節奏，預計不會參加經典賽。（圖／美聯社／達志影像）
洛杉磯道奇隊2026年春訓關鍵投打資訊表

球員名稱 經典賽角色 春訓投球進度 2026年定位預期
大谷翔平（Shohei Ohtani） 僅擔任指定打擊（DH） 已進行Live BP，球速達99英哩 開幕戰先發投手輪值
山本由伸（Yoshinobu Yamamoto） 日本隊先發主力投手 模擬賽投球35球，穩定增量中 輪值前兩號先發投手
佐佐木朗希（Roki Sasaki） 未參賽（留隊調整） 持續調整投球節奏 爭取固定先發席次
戴夫·羅伯斯（Dave Roberts） 總教練 監控球員國際賽工作量 維持六人先發輪值彈性

