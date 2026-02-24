我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）最新在社群媒體發文，駁斥自己與參謀首長聯席會議主席凱恩（Daniel Caine）將軍在伊朗局勢上意見不同的傳聞，有報導稱凱恩反對向伊朗開戰，川普強調所有人都不希望發生戰爭，說自己更願意達成協議而不是開戰，但也警告伊朗當局，若無法達成協議，「對伊朗及伊朗人民來說，那將是極其糟糕的一天」。川普24日在個人社群媒體Social Truth發文表示，「來自假新聞媒體的眾多報導一直在流傳，聲稱丹凱恩（Daniel Caine）將軍，有時被稱為拉辛（Razin），反對我們對伊朗開戰。這些報導並未將所謂的『大量內情』歸於任何消息來源，且百分之百不實」。川普強調，「凱恩將軍和我們所有人一樣，不希望發生戰爭，但如果決定在軍事層面上做出與伊朗對抗的決定，他認為我們能夠輕易獲勝。他非常瞭解伊朗，因為他曾負責『午夜之錘』行動，打擊伊朗核項目，用強大的B-2轟炸機將其炸得粉碎。他從未表示不要對伊朗採取行動，甚至也沒有談過那些虛假的、所謂的「有限打擊」。他只知道一件事：如何拿下勝利；如果我命令他執行任務，他將會帶頭出擊」。川普最後重申，「所有關於可能對伊朗開戰的報導都是錯誤的，而且是蓄意如此。我才是做決定的人，我更願意達成協議而不是打仗，但如果不能達成協議，對伊朗及伊朗人民來說，那將是極其糟糕的一天。非常遺憾，伊朗人民偉大而美好，這樣的事情本不該發生在他們身上」。