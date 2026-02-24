我是廣告 請繼續往下閱讀

▲藝人山豬2年前離世，好友逸祥（如圖）代替他包紅包給媽媽，畫面曝光後看哭許多網友。（圖／黃逸祥臉書）

與山豬並肩打拚十多年 只有同苦沒有同甘

逸祥低調回「做了該做的事」 為好友照顧父母

藝人黃逸祥今年農曆春節期間，與好友香蕉（王俊傑）特地南下嘉義探望已故摯友山豬（陳俊甫）的父母，這份在年節時刻的陪伴，引發不少網友感動留言。對此，逸祥昨（23）日也在社群發文回應外界關注，語氣平實地表示，自己只是替好友盡一份心力，「做了該做的事」，沒有想太多，而他的超暖回應也再度引發討論，讓不少網友十分感動。回顧2人情誼，逸祥坦言山豬是他在演藝圈最親近的朋友，彼此相識超過10年，從默默無聞時期一路打拚，曾一起上節目、接通告、拍戲賺生活費。逸祥坦言那段日子雖然辛苦，但卻是最真實的革命情感，他形容2人之間「沒有同甘，只有同苦」，也大方稱讚山豬才華洋溢、點子多，是自己一直敬佩的對象。逸祥透露自己是從山豬母親口中才得知，好友長期承受病痛折磨，或許正因如此，山豬面對人生總帶著幾分灑脫與豁達，逸祥說，許多時候自己其實是在對方身上學習，學習如何面對壓力與低潮，也學會在困境中保有幽默感，他始終記得山豬生前最牽掛的就是家人，因此只要有機會回嘉義，就一定會抽空探望二老。對於外界稱讚他的暖舉，逸祥顯得相當低調，他強調這並不是什麼偉大的行為，而是身為朋友理應承擔的責任，逸祥提到自己陪伴山豬父母吃頓飯、聊聊天，看似平凡，卻承載著多年情誼與對兄弟的承諾，這份延續至今的情感，也讓不少粉絲重新看見藝人私下真實的一面。逸祥貼文曝光後，留言區瞬間被祝福與感謝灌滿，有網友直言：「這已經很了不起了，因為很多人未必做得到！」也有人感動表示：「山豬在天上一定會感謝你。」更多人留言稱讚逸祥重情重義，認為山豬能有這樣的兄弟相伴，是人生難得的福氣。