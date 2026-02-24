我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《山羊巔峰》是由NBA巨星Stephen Curry監製並配音。（圖／Sony Pictures Animation Facebook）

台灣稱霸亞洲開片 春節檔期氣勢強勁

▲CORTIS為《山羊巔峰》獻唱主題曲，吸引大批coer揪團朝聖。（圖／Sony Pictures Animation Facebook）

視覺風格獲好評 觀眾滿意度飆升

由NBA巨星Stephen Curry（史蒂芬·柯瑞）親自擔任監製並參與配音的動畫電影《山羊巔峰》，在農曆春節檔期上演票房逆襲，原先外界對該片市場預測保守，未料上映後憑藉口碑發酵與話題加持，在北美市場迅速翻紅，累積票房達1700萬美元（約新台幣5.36億元），全球總票房更突破1.02億美元（約新台幣32億元），成為春節檔最亮眼的黑馬之作。此外，韓國大勢男團CORTIS驚喜獻唱熱血主題曲〈Mention Me〉，也吸引一波韓團粉絲進戲院支持，帶動票房收益。由籃球巨星柯瑞《山羊巔峰》在亞洲市場表現十分搶眼，其中台灣票房表現尤為突出，春節連假期間，全台累積票房達1960萬元新台幣，勇奪亞洲開片票房冠軍，電影以小個子卻充滿爆發力的主角威爾為核心，講述逆境成長與自我突破的故事，與柯瑞自身奮鬥歷程相呼應，也成為不少觀眾進場支持的重要動力。另一波帶動觀影潮的關鍵，來自韓國人氣團體CORTIS演唱的熱血主題曲〈Mention Me〉，歌曲節奏強烈、風格鮮明，與電影中充滿動態感的運動畫面相互呼應，粉絲「COER」更自發號召包場觀影，形成明顯的粉絲經濟效應，使電影聲量在社群平台持續升溫，成為票房穩定推進的重要助力。事實上，《山羊巔峰》是由打造《Kpop 獵魔女團》的製作團隊操刀，畫面節奏明快、運鏡充滿律動感，融合嘻哈元素與運動題材，形成鮮明風格。在影評網站Rotten Tomatoes上新鮮度達81%，爆米花指數更衝上93%，顯示觀眾接受度極高。《山羊巔峰》不僅吸引兒童族群，也讓成年觀眾產生共鳴，評價呈現跨年齡層擴散。國際媒體對《山羊巔峰》同樣給予正面評價，IGN稱讚其以溫暖方式詮釋黑馬故事，動畫表現亮眼且富有創意；Variety則認為本片成功融合嘻哈氛圍與運動寓言元素，是充滿活力的驚喜之作，隨著口碑持續發酵，外界預期該片票房仍有上修空間，有望延續逆襲態勢。