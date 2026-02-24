我是廣告 請繼續往下閱讀

▲墨西哥大毒梟、販毒集團「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）首腦塞萬提斯（Nemesio Cervantes）週日在墨西哥軍方的逮捕行動中身亡，在各地引發一系列暴力事件。（圖／美聯社／達志影像）

當地居民直呼混亂前所未見

墨西哥大毒梟、販毒集團「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）首腦塞萬提斯（Nemesio Cervantes）週日在墨西哥軍方的逮捕行動中身亡，他的死引發一系列暴力事件，「哈里斯科新世代」成員在墨西哥全境展開大規模報復，墨西哥自上週日以來，已部署了約9500名士兵維持秩序，軍方與黑幫的衝突已造成至少70人喪生、包括至少25位墨西哥國家衛隊（National Guard）軍人身亡，目前混亂仍沒有完全平息，有墨國當地居民直呼暴亂恐怖程度前所未見。根據《美聯社》報導，塞萬提斯身亡引發暴力事件激增，荷槍實彈的墨西哥安全部隊人員持續與「哈里斯科新世代」槍手交火。在哈利斯科州（Jalisco）郊區，四處濃煙滾滾，黑幫武裝分子忙著封鎖道路。雖然商店照常營業，但街上馬路卻躺著一具屍體，旁邊則是一輛彈痕累累的汽車，城市氣氛相當詭譎。「哈里斯科新世代」的報復席捲墨西哥各地，在至少20州設置了250多個路障，縱火焚燒車輛，與安全部隊人員激戰。墨西哥當局警告民眾最好待在家裡，各國政府也紛紛呼籲在墨西哥的公民避免外出、就地避難。墨西哥當局透露，軍方人員是在塞萬提斯與情人見面的途中，掌握他的行蹤，而這項關鍵訊息則是由美國情報部門證實了塞萬提斯與情人的見面地點。在抓捕過程中，塞萬提斯的保鑣與軍方發生激戰，現場死亡人數多達8人，比昨天公布的4人多出一倍。根據《BBC》報導，當地居民和遊客拍攝的畫面顯示，包括海濱度假勝地巴亞爾塔港（Puerto Vallarta）在內的幾個城鎮上空升起滾滾濃煙，到處可見車輛被燒毀。在巴亞爾塔港居住了4年的瓊斯（Jerry Jones）向《BBC》透露，「之前從未經歷過這樣的事情」，整個城市到處都是濃煙，有人在路上縱火燒車，光是當地一家商店的停車場內就有30多輛汽車被燒毀。另外一位居民則說，現在鎮上的感覺「就像一個戰區，到處都在起火」，即使在最初的混亂稍微平息後，鎮上仍瀰漫著一種非常詭異的氣氛，「看到現在發生的一切，真是令人心碎」。還有一位居民表示，週日早上看到「計程車在城裡到處被炸毀，堵塞了道路」，所有人都在尖叫並逃命，想要趕快跑回室內，「這輩子從來沒見過這樣的事」，回憶當時仍餘悸猶存。