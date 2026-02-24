民進黨高雄市左楠區參選人黃偵琳昨（23）日傳出去年酒駕遭逮，被依公共危險罪判刑2月，得易科罰金，併科罰金5千元；黃偵琳對此發文道歉，卻沒提到要退選，引輿論熱議。對此，擁有百萬訂閱的YouTube網紅Cheap狠酸，黃偵琳還是挺戒嚴的一員，連酒後騎車都管不好自己的人，竟然想用戒嚴管全台灣人？戒嚴時期酒駕可是要軍法審判的，黃偵琳確定要穿越回去自投羅網？
黃偵琳昨在酒駕消息傳出後發文道歉，並提到：［酒後駕駛不需要被包裝，也不值得被淡化。不管理由是什麼、距離多短、我自己覺得多清醒，我明白只要上路，就是把風險丟給所有用路人。這不是一句『我當時以為可以』就能帶過的事。」
不過，她未提退選，反引起輿論熱議。Cheap昨就發文狠批，酒駕被抓，但不退選，而且這女士還是挺戒嚴的一員，之前韓國戒嚴，還要台灣跟上；連酒後騎車都管不好自己的人，竟然想用戒嚴管全台灣人？戒嚴時期酒駕可是要軍法審判的，黃偵琳確定要穿越回去自投羅網？左楠選民的選擇題：要選一個酒駕的，還是選一個想戒嚴的？喔，原來是同一個。
（引用來源：Cheap粉絲專頁）
我是廣告 請繼續往下閱讀
不過，她未提退選，反引起輿論熱議。Cheap昨就發文狠批，酒駕被抓，但不退選，而且這女士還是挺戒嚴的一員，之前韓國戒嚴，還要台灣跟上；連酒後騎車都管不好自己的人，竟然想用戒嚴管全台灣人？戒嚴時期酒駕可是要軍法審判的，黃偵琳確定要穿越回去自投羅網？左楠選民的選擇題：要選一個酒駕的，還是選一個想戒嚴的？喔，原來是同一個。