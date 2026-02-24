我是廣告 請繼續往下閱讀

美國最高法院20日裁定總統川普（Donald Trumo）先前依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對多國加徵關稅違法，不過，川普持續堅稱自己擁有課關稅的權力，警告各國不要「耍花招」，否則將面臨比目前協議條件更嚴厲的關稅待遇。對此，《華爾街日報》披露川普政府正研擬援引1962年《貿易擴張法》第232條款，對6大關鍵產業課徵新的國安關稅。根據《華爾街日報》引述知情人士說法，川普政府正在研擬援引《貿易擴張法》第232條款課徵新關稅，涵蓋的6大產品領域包括大型電池與儲能設備、鑄鐵和鐵製配件、塑膠管材、工業化學品、電力電網、電信設備。在最高法院判決出爐後，川普立即宣布依據1974年《貿易法》第122條加徵10％全球關稅，之後又將其上調至15％。依據《貿易擴張法》第232條課徵的新關稅將與依據《貿易法》第122條課徵的新關稅各自實施。川普23日在自家社群平台Truth Social發文警告，任何想要拿最高法院荒謬的裁決來「耍花樣」的國家，尤其是那些多年來一直「占美國便宜」的國家，都將面臨比他們最近談妥協議更高且更嚴厲的關稅措施。川普還提到，關稅相關的法律授權早在很久以前就已以多種形式獲得批准，而且，這些授權形式也剛被「荒謬且草率」的最高法院再次確認，展現出將繼續徵收關稅的態度。