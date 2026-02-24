我是廣告 請繼續往下閱讀

市場同時受到人工智慧（AI）衝擊疑慮與關稅不確定性拖累，美國股市週一全數走低，道瓊、那斯達克、標普500指數下跌逾1%，不過台北股市今（24）日持續走高，開盤上漲247.45點、來到34020.71點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.13點、來到303.96點。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲20元、來到1920元；台達電開盤上漲40元、來到1345元；鴻海開盤上漲0.5元、來到229元。關稅議題壓抑市場氣氛，美國總統川普週一再度強調其提高關稅的能力，並警告若有國家「耍花樣」將面臨更高關稅。歐洲官員對此表達關切，認為此舉可能衝擊美歐貿易協議。歐洲議會週一宣布，已暫停批准美歐貿易協議的相關作業。美股四大指數週一全數走低，道瓊指數下跌821.91點或1.66%，收48804.06點，那斯達克指數下跌258.796點或1.13%，收22627.273點，標普500指數下跌71.76點或1.04%，收6837.75點，費半指數下跌46.96點或0.57%，收8213.46點。科技五大巨頭普遍收黑，Meta下跌2.81%，蘋果上漲0.60%，Alphabet下跌1.11%，微軟下跌3.21%，亞馬遜下跌2.30%。半導體股多數走低，AMD下跌1.77%，博通下跌0.69%，輝達上漲0.91%，應用材料下跌0.49%，高通下跌1.73%，美光下跌1.68%。台股ADR漲跌互見，台積電ADR下跌0.13%，日月光ADR下跌2.00%，聯電ADR上漲0.19%，中華電信ADR上漲0.40%。