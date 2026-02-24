根據星巴克官網，開工大吉好友分享日，今（24）日全台門市「買一送一有星冰樂」！免出門使用foodpanda「週二星享日」外送優惠碼，爽喝店內價「星巴克買一送一」再折70元，本文推薦星巴克最新咖啡優惠、最便宜買法一覽；響應WBC世界棒球經典賽，星巴克棒球新品旗開得勝擊馬克杯、強棒出擊MINI熊寶寶，明2月25日開賣。摩斯漢堡表示，今週二咖啡日大杯咖啡全天49元特價、奶茶第二杯10元。
星巴克：買一送一喝星冰樂！周二「現折70元」外送優惠碼
根據星巴克官網，今周二咖啡優惠最划算！除了全台門市開喝「星巴克買一送一有星冰樂」，外送平台foodpanda爽喝店內價「星巴克買一送一」再折70元：
◾️全台星巴克買一送一喝星冰樂！星巴克開工大吉好友分享日，2月24日（二）11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算：平均每一大杯「美式咖啡」57.5元、「那堤」70元，最便宜「香草風味星冰樂」62.5元、春季新品「草莓風味抹茶那堤」87.5元。
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含 雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費；折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。
◾️星巴克買一送一、周二「現折70元」外送優惠碼！星巴克表示，今2月24日（二），foodpanda週二指定品項好友分享日，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰／熱那堤、冰／熱美式咖啡，其中一杯星巴克招待。
2杯「特大杯冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯冰／熱美式咖啡」優惠價130元（原價260元）。幫大家算好單杯優惠價格，平均一杯特大杯那堤77.5元、美式咖啡65元。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，疊加最高「現折70元」，根本不用出門在現場排隊、叫外送就能爽喝「店內價買一送一再省70元」，最划算買法快學起來。
提醒大家，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊），如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠，均需以原價計價；依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克：棒球新品2/25開賣！旗開得勝擊馬克杯、強棒出擊MINI熊寶寶
星巴克應援國際棒球盛事，推出充滿熱血氣息的棒球主題新品，象徵勝利的「強棒出擊馬克杯」600元與「
旗開得勝馬克杯」600元，還有大容量「 64OZ 棒球生活冷水壺」980元與「32OZ 棒球生活冷水壺」880元。
生活休閒用品還有「棒球生活尼龍手提袋」600元，球迷還可選購「強棒出擊MINI熊寶寶」700元、「強棒出擊手機掛繩組」700元，隨身都能攜帶棒球的熱情。
星巴克棒球新品將於明2月25日全門市和線上
門市開賣；3月7日至3月15日還推出「 棒棒贏星Bonus Star」， 活動期間星禮程會員至門市購買指定棒球主題系列新品商品單筆結帳 滿800元，可額外獲贈10顆星（可累計）回饋。
摩斯漢堡：周二咖啡日「大杯49元、第二杯10元」優惠！
摩斯漢堡表示，今爽喝划算飲料咖啡優惠：
◾️今週二摩斯咖啡日優惠，2月24日全時段「摩斯咖啡L」優惠49元（原價60元）；早餐時段10:30前買「黃金塔塔鱈魚堡＋摩斯咖啡M」89元（原價105元）；套餐加20元還有「方塊薯餅3個」。
◾️2月24日至3月8日，大杯摩斯咖啡／摩斯經典奶茶「第二杯10元」。
◾️2月23日至3月8日，三款指定飲品「香吉士蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」，任選2杯85元優惠。
資料來源：星巴克、foodpanda、摩斯漢堡
摩斯漢堡表示，今爽喝划算飲料咖啡優惠：
◾️今週二摩斯咖啡日優惠，2月24日全時段「摩斯咖啡L」優惠49元（原價60元）；早餐時段10:30前買「黃金塔塔鱈魚堡＋摩斯咖啡M」89元（原價105元）；套餐加20元還有「方塊薯餅3個」。
◾️2月24日至3月8日，大杯摩斯咖啡／摩斯經典奶茶「第二杯10元」。
◾️2月23日至3月8日，三款指定飲品「香吉士蒟蒻冰茶、香吉士蘇打、冰橙咖啡」，任選2杯85元優惠。
資料來源：星巴克、foodpanda、摩斯漢堡