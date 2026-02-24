我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普課徵的全球對等關稅遭最高法院裁定違憲，川普隨後於21日宣布課徵15%暫時性關稅，引發各國稅率變動，導致全球關注。對此，由國民黨青年組成的風向123事昨（23）日狠批，面對如此劇烈的變局，各國不約而同採取不急簽、先觀察的審慎立場，反觀民進黨催促通過，究竟把台灣人民的利益放在哪裡？風向123事昨發文指出，關稅變動各國皆審慎，只有民進黨還沒盤點，就想「快簽」！台灣對美關稅至今仍高居全球第5，而在關稅壓力下亮出的國防預算比例、食安把關等底牌，更早就全面退讓。身為執政黨，民進黨催促通過仍充滿變數、甚至還沒盤點完成的關稅協定，究竟把台灣人民的利益放在哪裡？風向123事質疑，民進黨執政是否太猴急躁進？舉例來說，民進黨立委王義川說：「快簽，我們最多就是15%，如果不簽，我們最少就是15%」；王定宇說：「真的要當第一個跟川普翻臉不認帳的國家？」；蔡其昌說：「應全力支持，以利儘早通過」；何欣純也說：「當務之急，台美貿易協議盡速審議、盡速通過」。然而，風向123事提到，各國面對關稅政策巨大變動的保守態度，例如日本採取觀望策略，最優先確保國家利益不受損，保留再談判空間；韓國全面評估美國後續措施，研擬配套對策；歐盟要求美方說明後續措施，並利用出口管制、服務業關稅等手段反制；墨西哥的經濟部長則表示，仍在評估關稅變動的影響；印度認為雖先前與美方達成共識，但選擇延後貿易談判，避免倉促簽署協議；加拿大更對關稅合理性提出質疑，藉此保留談判空間並維護自身利益。反觀台灣，風向123事指出，行政院到現在還沒把協議內容送到立法院，就急著要求在野黨為這份「看不見的協定」背書，程序既不完備，內容更缺乏公開檢驗，只有民進黨能讓「搶快簽」領先全球。