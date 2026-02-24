我是廣告 請繼續往下閱讀

台北捷運松山新店線昨（23日）晚間驚傳隨機殺人恐嚇案，一名男子透過捷運APP兩度揚言要在車廂內持刀攻擊乘客，引發恐慌。警方獲報後，立即派員持盾牌趕赴車站清查，並火速成立專案小組追查。警方查出涉案的36歲趙姓男子竟是多次謊報的「累犯」，連夜向台北地檢署聲請拘票獲准，並於今（24日）凌晨2時許南下高雄將其逮捕歸案，全案訊後將依恐嚇公眾危安罪嫌移送法辦，並建請檢方聲押。據了解，北捷行控中心於昨晚6時58分及7時7分，接獲客服系統通報，趙男聲稱準備從南京三民站上車，並沿線進行隨機砍人。為確保旅客安全，行控中心第一時間將列車調度停靠於終點松山站，並通報警消單位支援。此外。也有民眾目擊大批手持防彈盾牌的員警衝入站內，並暫時管制月台進出，氣氛一度緊張。所幸經警方逐一清查各車廂與車站角落後，確認無人受傷，也未發現任何可疑危險刀械，證實為虛驚一場，並未影響捷運營運。經警方深入追查發現，這名涉案的趙男過去就曾有多次恐嚇北捷與謊報危安狀況的黑歷史，浪費大量社會資源，行徑十分惡劣。專案小組鎖定其真實身分與行蹤後，迅速於今（24日）凌晨2時15分在高雄楠梓地區將其拘提到案。對此，松山分局嚴正呼籲，民眾切勿心存僥倖，以任何形式散布危害公共安全的謠言，此類行為已嚴重觸犯《刑法》恐嚇公眾危安罪，警方絕對嚴辦到底，以捍衛大眾運輸系統與社會安定。