大樂透加碼紅包、刮刮樂頭獎還有嗎？農曆春節連假9天一晃眼就過去，許多人也都在過年期間到彩券行試試手氣幸運中大獎，如今連假過去，這些加碼到底還剩下多少組獎項也備受關注。《NOWNEWS》特別整理大樂透春節加碼開獎最後時間、大小紅包剩餘組數、刮刮樂高額獎金剩餘獎項以及全台超旺彩券行，提供民眾到元宵節還想試手氣的人一文看懂。
大樂透春節加碼到何時？大小紅包還有幾組可以中獎？
大樂透春節加碼持續進行當中，從今（24）日起，還會持續開出大紅包100萬、小紅包10萬的加碼，一直到3月3日，也就是說民眾還有8期的機會可以中獎。今彩539也是一路加碼到3月3日，頭獎獎金從800萬加碼到1000萬。
而根據台彩最新派彩結果顯示，23日晚間又開出28組大紅包、小紅包28組，目前為止大紅包還剩下171組、小紅包還有314組；而大樂透頭獎還沒開出，2月24日頭獎保證1億元；威力彩則是連3槓，2月24日保證頭獎2億元。
刮刮樂高額頭獎還有嗎？2000萬還有6張、1200萬還有5張
另外大家過年愛買的刮刮樂，2000萬超級紅包共有10個2000萬頭獎，目前根據台彩統計只有刮出4個，還剩下6張沒有刮出，百萬獎項甚至尚有1024個名額等待民眾認領；另外一款1000元的「1200萬大吉利」，8個1200萬頭獎則是僅刮出3張，還有剩餘5張還沒被刮出。
不過該數據因為台彩是依照「中獎人是否到銀行兌領」、「彩券行釋放消息」統計，不一定完整精確，有些人可能買回家中頭獎非常低調，數據上可能會有落差！《NOWNEWS》記者在週末時跑了幾間彩券行，發現1000元的1200萬大吉利幾乎都是完售，連彩券行老闆都表示今年1000元的刮刮樂買氣更好，也許頭獎數量已經更少，民眾要撿漏自己要評估。
台彩春節加碼最終一波！過年超旺6間彩券行全部公開
然而伴隨台彩春節加碼最後一波，台彩也公布過年最旺的6間彩券行，北部地區包括台北士林「飛來發彩券行」，在2月20日、21日都開出大紅包加碼獎項，該店本屆已經開出5注；內湖「彩鈴投注站」兩年前曾開出1億元頭獎，今年在初二、初五都開出1注大紅包；新北中和區「希望彩券行」113年、114年皆開出1注春節加碼獎項，今年2月13日、16日各開出1注大紅包，2月19日則是開出1注小紅包，累積春節加碼開出5注。
南台灣部分，高雄三民區的「九兆彩券行」已經在本屆開出6次加碼獎項，2月17日、20日、21日三度開出3注紅包，運氣強強滾；台南北區的「聚寶盆商行」延續去年4次加碼獎項後，今年2月18日、21日也分別產出大小紅包獎項，累積開出紅包紀錄也是6次；最後東部宜蘭的「金吉彩券行」，雖然去年僅開出1注，但今年卻異軍突起，在初四與初五連續兩晚皆有百萬大紅包現蹤。
《NOWNEWS》溫馨提醒您：購買彩券應該要量力而為，不因沉迷影響日常生活。
資料來源：台灣彩券
我是廣告 請繼續往下閱讀
大樂透春節加碼持續進行當中，從今（24）日起，還會持續開出大紅包100萬、小紅包10萬的加碼，一直到3月3日，也就是說民眾還有8期的機會可以中獎。今彩539也是一路加碼到3月3日，頭獎獎金從800萬加碼到1000萬。
而根據台彩最新派彩結果顯示，23日晚間又開出28組大紅包、小紅包28組，目前為止大紅包還剩下171組、小紅包還有314組；而大樂透頭獎還沒開出，2月24日頭獎保證1億元；威力彩則是連3槓，2月24日保證頭獎2億元。
另外大家過年愛買的刮刮樂，2000萬超級紅包共有10個2000萬頭獎，目前根據台彩統計只有刮出4個，還剩下6張沒有刮出，百萬獎項甚至尚有1024個名額等待民眾認領；另外一款1000元的「1200萬大吉利」，8個1200萬頭獎則是僅刮出3張，還有剩餘5張還沒被刮出。
然而伴隨台彩春節加碼最後一波，台彩也公布過年最旺的6間彩券行，北部地區包括台北士林「飛來發彩券行」，在2月20日、21日都開出大紅包加碼獎項，該店本屆已經開出5注；內湖「彩鈴投注站」兩年前曾開出1億元頭獎，今年在初二、初五都開出1注大紅包；新北中和區「希望彩券行」113年、114年皆開出1注春節加碼獎項，今年2月13日、16日各開出1注大紅包，2月19日則是開出1注小紅包，累積春節加碼開出5注。
資料來源：台灣彩券
更多「2026過年」相關新聞。