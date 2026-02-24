我是廣告 請繼續往下閱讀

大樂透春節加碼到何時？大小紅包還有幾組可以中獎？

從今（24）日起，還會持續開出大紅包100萬、小紅包10萬的加碼，一直到3月3日

目前為止大紅包還剩下171組、小紅包還有314組

▲大樂透春節加碼將一路開到3月3日，目前為止大紅包還剩下171組、小紅包還有314組。（圖／記者賴禹妡攝）

刮刮樂高額頭獎還有嗎？2000萬還有6張、1200萬還有5張

2000萬超級紅包共有10個2000萬頭獎，目前根據台彩統計只有刮出4個，還剩下6張沒有刮出

8個1200萬頭獎則是僅刮出3張，還有剩餘5張還沒被刮出。

▲2000萬超級紅包刮刮樂頭獎2000萬目前還有6張。（圖/記者張嘉哲攝）

連彩券行老闆都表示今年1000元的刮刮樂買氣更好，也許頭獎數量已經更少，民眾要撿漏自己要評估。

▲1200萬大吉利刮刮樂頭獎官方稱還有5張，不過今年1000元刮刮樂銷量非常好，不排除頭獎獎項已經有低調中獎人，民眾要撿漏自己評估。（圖／記者葉政勳攝）

台彩春節加碼最終一波！過年超旺6間彩券行全部公開

▲台北士林「飛來發彩券行」在2月20日、21日都開出大紅包加碼獎項，該店本屆已經開出5注春節加碼獎項。（圖／記者葉政勳攝）