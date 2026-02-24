我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市副市長李四川將於2月底請辭，投入新北市長選戰。已表態參選新北市長的民眾黨主席黃國昌昨日接受網路節目專訪時表示，就他所知國民黨預計在3月的第二個禮拜會正式徵召李四川參選新北，他也不排除加入李四川的團隊。不過，黃國昌今（24）日表示，他並沒有說要退選。黃國昌昨日上午接受媒體人朱凱翔網路節目專訪，主持人問，李四川如果真的被徵召，他是否不排除加入李四川的團隊？黃國昌表示：「當然啦，但還是要尊重當事人的意願」。黃國昌更透露，過年前在新北市長侯友宜整合下，劉和然宣布退出初選、支持李四川，他和侯友宜、李四川其實都有聯繫，大家都充滿誠意跟善意。黃國昌還說，李四川有主動打電話給他，態度非常客氣，說他有很多想法很棒，看什麼時候可以交換意見。民眾黨立院黨團今日上午舉行「事前黑箱 事後鴕鳥 違法關稅 盡速審查？！」記者會，黃國昌與民眾黨立委一同出席。會後媒體詢問網路節目專訪說「不排除加入李四川團隊」一事，黃國昌說，昨天在那個廣播節目上面的直播，所有的內容都很清楚的反應出來，他強調3個階段，第一個共同政見，第2個政黨合作的協議，最後才會進入到有競爭的時候，要怎麼解決組成最強團隊的問題。黃國昌說，他昨天在廣播節目上面說得非常地清楚，但是讓他覺得很意外的事情，竟然有媒體說，「我不選了」。 他昨天從頭到尾看完了整個訪問的內容，他不知道怎麼會有媒體可以惡意下標成這個樣子？ 讓我非常非常的驚訝。 這已經不是新聞倫理跟新聞專業的問題了，這也不是識字能力的問題啊。 這個是為什麼我會這麼惡意的去編造這個假新聞的問題。所以他昨天晚上特別在直播的時候，表達過非常強烈的遺憾。黃國昌表示，昨天在接受訪問的時候，「他怎麼問了，我怎麼答的都有完整的內容要聽懂，真的一點都不難，但是如果要故意裝都聽不懂，要繼續編造假新聞的話，我只能再度地表達我的遺憾。」