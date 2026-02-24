我是廣告 請繼續往下閱讀

韓美同盟關係生變？有韓國媒體披露，由於存在意見分歧，原本預計在下月9日開始實施的韓美年度「自由護盾」（FS）聯合軍演將延後舉行，且韓方由於日程問題，曾提議將美日韓三方軍演排除日本、改為韓美雙邊軍演，結果遭到美方拒絕，之後美日先行展開雙邊軍演，反倒是韓國被排除。根據《朝鮮日報》報導，韓國政府消息人士透露，韓國與美國在軍演方面的意見分歧未能消除，原本將在3月9日至19日舉行的韓美年度「自由護盾」聯合軍演，由於韓方希望大幅縮減軍演期間的聯合野外機動訓練，美方對此表示了為難，因此軍演時程遭到延後。韓國政府認為，為了讓今年成為「南北和平共存元年」，有必要採取減少演習等緩解軍事緊張的措施，但駐韓美軍對突然提出修改野外機動演習計劃的提議感到無措。據悉，美方參加演習的兵力和裝備已開始從美國本土等地出發，部分已部署到韓國。另外，消息人士透露，韓國政府之前曾就美方提出的「韓美日聯合空中演習」提出建議，表示在時間安排上難以實現，不如改為韓美雙邊演習的形式進行、排除日本，但美國並未接受，反而表示「那麽我們就（美日）自己進行吧」。本月中旬，美軍與日本航空自衛隊在東海舉行雙邊軍演，並動用了4架美軍B-52轟炸機。對此，韓國國防部表示韓方並非「拒絕」美日韓三方軍演，僅是出於時程安排原因建議美方「調整」演習形式，然後並未得到回應。韓國國防部強調，韓美同盟與韓美日安保合作依然牢固，韓國從未拒絕參與美日韓三方軍演。不過，有前國防部高級官員吐槽指出，「提出調整方案本來一種就是對於原提議的拒絕」，且韓國提議排除日本後，「美國卻說『那還不如排除韓國』，這難道不是問題嗎？」