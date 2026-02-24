我是廣告 請繼續往下閱讀

素有「庶民指標」之稱的國泰金控今（2026）年2月國民經濟信心報告今（24）日出爐，並針對台美關稅協議影響進行民調，結果發現有41%民眾認為有助提升半導體產業國際競爭力，48%民眾預期對股市及GDP均有正面影響，3成更預估可推升台股指數500點至1000點，但也有19%民眾擔心會造成部分產業外移及就業機會變少。不過，此調查是在川普對等關稅遭法院否決前進行。國泰金這項調查於今年2月1日至7日進行，針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，並成功回收共14322份有效填答問卷。國泰金指出，在市場對於AI前景樂觀看待，且台積電財報及展望大幅優於預期，加上台灣對等關稅下降至15%，台灣股市1月明顯走揚，但波動加大。2月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數下降至31.5，風險偏好指數上升至25.4，顯示股市大漲後，民眾看法轉趨謹慎。不過，此外，調查結果也發現，有53.4%民眾認為未來股市仍會持續上漲，有22%估會下跌，而不變的有14.3%，同時，願意增加現金或解定存投入股市的比重增至38.8%，不變為47.8%。針對台美關稅協議對台灣經濟成長率（GDP）與股市影響，調查結果顯示，48%民眾認為關稅協議對GDP與股市皆有正面影響；其次有13%民眾預期對GDP有負面影響，但對股市有正面影響。另外，有13%民眾覺得對GDP與股市皆有負面影響。其中針對台股指數影響的大小，30%的民眾認為有部分推升效果，介於500-1000 (不含) 點，其次有27%民眾認為有小幅推升效果，介於0-500 (不含) 點。至於目前台美關稅協議對台灣最有可能的影響，調查結果指出，有41%的民眾認為有助提升半導體產業國際競爭力，另有16%民眾認為有助提升傳統產業國際競爭力，但也有19%民眾擔憂造成部分產業外移及就業機會變少。