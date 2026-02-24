我是廣告 請繼續往下閱讀

▲民視八點檔《豆腐媽媽》舉行開工團拜儀式。（圖／民視提供）

《豆腐媽媽》開工發紅包！演員樂喊收視NO.1

▲《豆腐媽媽》眾演員齊聚拜年。（圖／民視提供）

▲蘇德揚擔任《豆腐媽媽》替身演員，從高處墜落重傷，Rena（左1）痛心還原始末。（圖／Rena提供）

《豆腐媽媽》蘇德揚工安命危惹議！民視八點檔《豆腐媽媽》替身演員蘇德揚今年1月20日拍攝墜樓戲碼重傷，腦出血一度住進加護病房（ICU），本月8日其未婚妻Rena證實出院，身體持續復原中。昨（23）日《豆腐媽媽》劇組正式開工，主演群蘇晏霈、羅子惟、曾子益、曾智希及洪都拉斯等收到紅包，紛紛祈求收視第一，現場香火鼎盛、氣氛喜氣洋洋。《豆腐媽媽》總製作人黃錦鳳日前率領導演馮凱及主演群洪都拉斯、陳仙梅、蘇晏霈、羅子惟、曾子益、曾智希、宮美樂等人舉行團拜儀式，劇組豪氣發放開工紅包，演員們領到紅包後紛紛直呼「開工啦！」並拿香拜拜祈求往後電視收視長居第一。才開工第一天，蘇晏霈便拍到瀕臨崩潰，在烈日下狂奔後緊接哭戲，還有激烈親密戲，宛如洗三溫暖一班「奔跑、哭泣全來了，整個人熱到『夯夯』好像快中暑！」不過當她回到棚內拜拜、領到開工紅包，蘇晏霈即恢復元氣，燦笑對著鏡頭擺拍，興奮喊道：「新的一年第一天就開工真的很大吉，忙得很享受，覺得好運已經正式啟動了！」劇中受喜愛的CP曾子益、曾智希也現身團拜行列，開工現場有說有笑，互動宛如大家庭；而充滿活力的宮美樂則被大家公認為劇組的「太陽」，有她在的地方，笑聲絕不會少，直呼過年期間努力吃好、吃滿維持好福氣，眾演員們一聽笑呼可愛；洪都拉斯則表示，過年期間每天都跟家人一起看戲，看到《豆腐媽媽》擁有好收視就欣喜不已。回顧蘇德揚拍攝現場事故，Rena多次痛心發聲，指出蘇德揚在《豆腐媽媽》拍攝現場從高樓墜落，頭部遭受重擊導致腦出血昏迷，一度住進加護病房（ICU），面對休養的漫長煎熬，她開設YouTube頻道分享蘇德揚復健日常，並一同讓外界持續關注拍攝現場安全，並提出疑問：「如果這不是意外呢？如果有人願意負責呢？」堅定喊道著。