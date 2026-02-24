我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高金素梅辦公室主任陳智篁弟弟為「蛋黃酥名店」陳耀訓，其製作的蛋黃酥有「蛋黃酥界的愛馬仕」之稱。（圖／翻攝臉書）。（圖／記者葉盛耀攝）

無黨籍立委高金素梅因涉嫌《貪污治罪條例》、加重詐欺及《醫療器材管理法》等三大罪，北檢兩度傳訊後以100萬元交保並限制出境。檢調查出，其創辦的「台灣原住民多族群文化交流協會」涉嫌於2015至2018年間，以浮報經費手段向原民會及中油、台電等單位重複詐領補助逾1000萬元。除了高金素梅外，高金素梅辦公室主任陳智篁於13日小年夜返台後隨即遭約談，訊後以30萬元交保。值得注意的是，陳智篁正是「蛋黃酥名店」創辦人陳耀訓的胞兄。無黨籍立委高金素梅涉犯《貪污治罪條例》、《刑法》加重詐欺、《醫療器材管理法》共3大案，台北地檢署2月10日指揮調查局國安站搜索30處並約談 18人。高金素梅在移送複訊時一度因身體不適送醫，隨後被限制出境出海，並於 13 日二度傳訊後被諭令以100萬元交保。其中，本案核心人物、高金素梅的助理張俊傑（金曲歌王 Matzka 岳父）因涉嫌操作浮報經費流程，並疑透過女兒雲雅舜（Matzka妻子）的帳戶洗錢規避查核，被法院認定涉犯貪污重罪且有串證、逃亡之虞，裁定羈押禁見。根據《鏡週刊》報導，立委高金素梅創辦的「台灣原住民多族群文化交流協會」，涉嫌在2015至2018年間透過「以少報高」手段，向原民會、中油、台電等單位重複申請補助。該協會將數十萬元的活動支出虛列為數百萬，三年內涉嫌領走逾1000萬元公款。檢調查出，助理張俊傑涉嫌串通廠商提供假發票，高金素梅更被指控以立委辦公室名義發函核銷，有施壓關說之嫌。此外，高金素梅辦公室主任陳智篁，日前自國外返台後，遭檢調以30萬元交保列為共同被告。陳智篁過去曾有賄選起訴紀錄（後判無罪），如今再度捲入弊案。值得一提的是，陳智篁的親弟弟竟是知名麵包師傅、蛋黃酥名店創辦人陳耀訓。隨著千萬補助案升溫，這層親屬關係也意外成為案件焦點，全案目前由檢調進一步釐清中。