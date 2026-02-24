我是廣告 請繼續往下閱讀

聖安東尼奧馬刺(Spurs)的天才狀元郎文班亞馬(Victor Wembanyama)持續在NBA賽場上寫下屬於他的神級紀錄。在今（24）日作客底特律活塞的比賽中，他在第一節就賞了對手一記無情大火鍋，這一次精彩的防守，更讓他正式解鎖了「對全聯盟30支球隊皆有阻攻紀錄」的瘋狂個人里程碑。這起破紀錄的慘案苦主是活塞前鋒霍蘭德(Ronald Holland II)。當時第一節比賽還剩1分49秒，活塞進攻時間僅剩下2.1秒，霍蘭德在右側三分線外接到邊線發球，看似獲得了一個絕佳的大空檔準備出手。然而，擁有恐怖臂展與不可思議機動性的文班亞馬瞬間補防到位。他沒有讓對手有任何僥倖的機會，硬生生地將這記外線出手直接搧飛。如果防守者換作聯盟中的任何其他人，霍蘭德這球極有可能輕鬆投出，但在斑馬面前，沒有人是安全的。隨著這記火鍋落袋，年僅22歲的文班亞馬終於完成了封阻全聯盟所有球隊的最後一塊拼圖。作為目前NBA毫無疑問的最強防守者之一，文班亞馬已經是兩屆NBA全明星與兩屆阻攻王。在本場對戰活塞的比賽前，他於2025-26賽季例行賽中，依然以場均2.7次阻攻傲視群雄。他獨特的體型優勢與敏捷度，讓他不僅能作為禁區守護神護框，更能隨時擴張防守範圍到三分線外，成為所有進攻者的終極夢魘。