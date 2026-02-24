農曆正月初九傳說中是「天公生」，民眾通常會在子時拜天公，也就是初八（2月24日）晚間11時到初九（2月25日）凌晨1時。天公是誰呢？其實天公就是「玉皇大帝」，是漢人民間信仰裡最高神，也是上天的代表，而正月初九就是玉皇大帝的生日，民眾會在子時就開門祭拜或是到附近廟宇祭拜天公，《NOWNEWS今日新聞》也整理全台8間天公廟，讓大家可以前往祭拜，祝賀天公生日。
🟡大年初九天公生！「天公」是誰？
根據全國宗教資訊網表示，玉皇大帝民間俗稱天公、天公祖，是漢人民間信仰的最高神，是上天的代表，早期敬奉天公沒有設金身，而是以香爐或牌位替代，這是因為天際浩瀚，所以玉皇大帝沒有固定形體。相傳玉皇大帝生日是農曆正月初九，俗稱「天公生」，這天信眾們會在初八晚間11時到初九凌晨1時，準備供品祭拜天公。
🟡初九拜天公！2026「北部」天公廟推薦
📍台北松山奉天宮
位於台北市信義區的松山奉天宮，興建於1954年，是北台灣規模最大的天公廟，不過奉天宮最早的歷史可追溯到1862年，當時有唐山人士在虎山的石洞內鑿一個石香爐，並於紅綾上寫「玉皇上帝暨列位尊神」，懸掛在洞上，吸引許多民眾前往參拜。1953年間，松山地方的仕紳、耆老溫金波、劉永浩等人，籌資搭建築屋，供奉玉皇上帝為主神，並命名為「松山奉天宮」。
地址：台北市信義區福德街221巷12號
📍桃園霄裡玉元宮
玉元宮原名三元宮，建廟超過270年，歷史相當悠久，原為供奉三官大帝的廟宇，據記載，玉元宮在清高宗乾隆16年歲次辛未年（1751年）開基立廟，當時收成不佳，為了祈求平安、豐收而建立。1915年集資改建，並增祀玉皇上帝，並同奉為主神，改名為「玉元宮」。
地址：桃園市八德區長興路756號
📍宜蘭草嶺慶雲宮（大里天公廟）
慶雲宮位於宜蘭縣頭城鎮草嶺之陽，地勢背山面海，風景壯麗，1796年福建漳州人吳沙翻越草嶺來到宜蘭開墾，隔年漳浦人吳明德捧著玉皇上帝神像渡台，到宜蘭歸附吳沙，並結草廬安置神像供奉。後續經過不斷改建、增建，成為現在宏偉的廟宇。大里天公廟從正月初一到初九上午9時到下午4時，還有準備平安粥給信眾食用。
地址：宜蘭縣頭城鎮濱海路七段33號
🟡初九拜天公！2026「中部」天公廟推薦
📍台中龍井三陽玉府天宮
三陽玉府天宮號稱是「全台最大天公廟」，擁有187公分巨大龍香，點燃後需要5天才能燒盡，還有3噸天公爐，廟內供奉的玉皇大帝神像以青銅鑄造而成，約6公尺高，重達15噸。廟宇占地約3公頃，正殿宏偉、山門高聳、左右階梯通往廟埕，展現傳統宮廟莊重和古典之美。
地址：台中市龍井區竹師路二段112巷50號
📍彰化元清觀
建於清代乾隆年間（1763年），目前是為國家古蹟，具濃厚歷史氛圍，曾在2006年4月9日失火，在2010年12月初重修完成。目前元清觀建築是清同治、光緒年間重修時的風貌，為三進二院的建築格局，分別為三川殿、正殿及後殿構成。
地址：彰化縣彰化市民生路207號
🟡初九拜天公！2026「南部」天公廟推薦
📍台南天壇天公廟（台灣首廟天壇）
天壇天公廟位於台南中西區，有台灣首廟之稱，從1661年明朝鄭成功時期，就被當成祭天的「天公埕」，1854年清朝咸豐時期創建天壇，定名為「天公壇」。台南首廟天壇不僅是供奉天神的宗教場所，更是台南歷史文化的縮影。
地址：台南市中西區忠義路二段84巷16號
📍台南開基玉皇宮
台南開基玉皇宮俗稱舊天公廟，明末時期福建泉漳先民來台發展，為了祈求渡海平安，請了玉皇上帝、玉皇三公主娘香火，以及玉皇四太子木雕神像來台，1670年尖山一帶居民有感玉皇四太子神威，因此出資間廟，尊奉玉皇四太子為主神；1800年因尖山發生地震，宮內有損壞的情況，修繕後增祀三官大帝、南斗星君、北斗星君、張府天師、虎爺、月下老人等神尊。因尊奉玉皇上帝為主神，改名「開基玉皇宮」。
地址：台南市北區佑民街111號
📍高雄玉皇宮
高雄玉皇宮位於高雄三民，一開始是1920年信徒許禧於在自己家中安奉玉帝牌位，在二次大戰時，高雄遭受嚴重砲火空襲，不過許禧在家中卻安然無恙，被認為是玉皇上帝的庇護，信徒因此開始絡繹不絕。
地址：高雄市三民區河北二路218號
資料來源：全國宗教資訊網、台北松山奉天宮、桃園霄裡玉元宮、宜蘭草嶺慶雲宮（大里天公廟）、台中龍井三陽玉府天宮、彰化元清觀、台南天壇天公廟（台灣首廟天壇）、台南開基玉皇宮、高雄玉皇宮
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
